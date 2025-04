Triage

Takie postępowanie segregacyjne określa się terminem triage i ma zastosowanie w każdym przypadku, gdy liczba poszkodowanych jest większa niż osób udzielających pomocy.

Kolorystyka poszkodowanych

W systemie triage poszczególnych poszkodowanych oznacza się kolorami, w zależności od tego, jak pilnie potrzebują pomocy. Kolor czerwony oznacza osoby wymagające natychmiastowej pomocy (w pierwszej kolejności), kolor żółty to chorzy potrzebujący pilnej pomocy (ale w drugiej kolejności), kolor zielony – osoby, które wymagają pomocy opóźnionej oraz kolor czarny – osoby uznane za zmarłe.

Wstępna selekcja

Ocena stanu osób poszkodowanych zaczyna się już w momencie pojawienia się ratowników na miejscu wypadku. Proszą oni, aby wszystkie osoby, które są w stanie samodzielnie się poruszać, opuściły pojazd. W ten sposób dokonują wstępnej selekcji.

Te osoby, które polecenie zrozumieją i są zdolne do chodzenia, na pewno są też na tyle wydolne krążeniowo i oddechowo, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo – będą więc musieli poczekać na zajęcie się nimi. Dlatego wstępnie całą tę grupę kwalifikuje się do trzeciej kolejności udzielania pomocy i będą oni oznaczeni kolorem zielonym.

Grupa żółtych i czerwonych

Następnie podchodzi się do pozostałych poszkodowanych i najpierw sprawdza się, czy chory oddycha. Jeśli nie, to należy udrożnić drogi oddechowe, poprzez manewr wysunięcia żuchwy, który jest lepszy, gdy podejrzewamy uszkodzenie kręgosłupa.

W warunkach wypadków masowych, ze względu na upływający czas i czekających jeszcze innych chorych, przyjmuje się, że jeśli taka osoba nie podejmie czynności oddechowej, to jest najprawdopodobniej nie do uratowania i należy podejść do następnego chorego, nie podejmując reanimacji. Taką osobę uznaje się za zmarłą.

Jeżeli po udrożnieniu dróg oddechowych ofiara zacznie oddychać, to wówczas wymaga pomocy w pierwszej kolejności. Także oddech zbyt szybki lub zbyt wolny oznacza pomoc natychmiastową. Do tej grupy należą także osoby, u których brak wyczuwalnego tętna i które nie spełniają poleceń. Wszyscy pozostali należą do kategorii żółtej i wymagają pomocy w drugiej kolejności.

Kiedy selekcjonować?

Ocena stanu pojedynczego chorego nie powinna zajmować więcej niż jedną minutę. Oczywiście w sytuacjach, gdy liczba poszkodowanych nie jest duża, należy zająć się każdym. Triage ma zastosowanie w wypadkach masowych. Ma za zadanie skierować pomoc medyczną do tych chorych, którzy faktycznie i natychmiast jej potrzebują, bo dzięki temu można im uratować życie.

