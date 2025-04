Czego możemy się nauczyć?



Podstawową wiedzą, która jest przekazywana na kursach pierwszej pomocy, to aspekt prawny, standardowe działania ratownicze, etapy udzielania pomocy oraz pozycje bezpieczne. Kurs zawiera również ćwiczenia związane z oceną bezpieczeństwa własnego i stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, umiejętność wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Reklama

Ponadto, na kursach z pierwszej pomocy, dowiadujemy się jak reagować w przypadku: zadławienia, omdlenia, zawału serca, epilepsji, wstrząsu, zatrucia, oparzenia, czy udaru mózgu.

Zobacz też: Jak zastosować pozycję boczną ustaloną?

Gdzie, za ile i kto prowadzi?



Niektóre fundacje organizują kursy pierwszej pomocy, za które nie pobierają opłat. Jedynym warunkiem jest ukończenie przez kandydata 16. roku życia. Kursy prowadzą ratownicy na zasadzie wolontariatu lub pracy społecznej.

Możemy jeszcze skorzystać z Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy, gdzie prowadzone są kursy podstawowe i rozszerzone z pierwszej pomocy. Są wśród nich kursy bezpłatne. Pozostałe ceny są uzależnione od miejsca i ilości uczestników.

Oczywiście, istnieje wiele firm szkoleniowych, które organizują kursy pierwszej pomocy i pobierają za nie opłaty. Koszty takich kursów wahają się od 50 do 250zł, a ich cena jest uwarunkowana ilością uczestników. Czas kursu to w większości 8 godzin, ale są także kursy weekendowe – te kosztują więcej.

Kursy z pierwszej pomocy prowadzą lekarze specjaliści, ratownicy medyczni i eksperci.

Zobacz też: Jak zostać ratownikiem medycznym?

Certyfikat



Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy, otrzymujemy międzynarodowy certyfikat (Emergency First Response) w języku angielskim i polskim, który określa specyfikację oraz zakres odbytego szkolenia. Uczestnicy otrzymują także plastikową kartę o ukończonym kursie, którą powinni nosić zawsze przy sobie.

Reklama

Niezbędna pomoc



Pierwsza pomoc ma wielką moc, ale są osoby, które uważają, że kurs pierwszej pomocy jest zbędny, bo przecież w każdej chwili można zadzwonić po pogotowie – po co brać na siebie odpowiedzialność za życie drugiego człowieka? Warto zatem zdawać sobie sprawę, że udzielenie pierwszej pomocy, nawet jeżeli będzie to kilka minut do przyjazdu karetki, może okazać się niezbędne do ocalenia komuś życia. Stanie z boku i czekanie, w przypadku osoby całkowicie obcej, możemy sobie jakoś tłumaczyć, ale co jeżeli osobą, która potrzebuje ratunku jest ktoś bliski? Bezradność, narastający strach i nieumiejętność pomocy jest czymś, co może prowadzić do ogromnych wyrzutów sumienia.