Przypadki, wypadki

Żaden człowiek o zdrowych zmysłach nie wypiłby płynu do przepychania rur czy nie wysmarowałby się płynem z akumulatora. Jest to dość oczywiste. Jednak takie sytuacje się zdarzają. Głównie wtedy, gdy przeleje się szkodliwy płyn do butelki po napoju, a ofiara przez przypadek napije się trucizny lub gdy podczas transportu substancja taka wyleje się na skórę.

Kwas, zasada, malec - niemożliwe trio

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli chodzi o uczące się chodzić dzieci. Nie potrafią one jeszcze rozpoznać, co może być dla nich groźne, są po prostu ciekawe świata i to rodzice powinni zatroszczyć się, by maleństwu nie stała się w domu krzywda. Uważaj na dziecko, gdy wychodzicie razem na zakupy. Supermarketowy świat kolorów i smaków jest dla szkraba niesamowicie interesujący, przez co może stać się obiektem przypadkowej konsumpcji.

Zasady dążą w głąb

Oparzenie najczęściej dotyczy skóry, błon śluzowych oraz tkanki podskórnej. Organizm gorzej odpowiada na oparzenie zasadami niż kwasami, jako że reagując z poszczególnymi tkankami ulegają one coraz większemu zniszczeniu. W przeciwieństwie do zasad, kwasy reagują z warstwami powierzchniowymi tworząc filtr chroniący przed dalszą penetracją.

Nie czekaj, działaj!

Kiedy widzisz, że w Twoim towarzystwie zdarzyła się tragedia pod postacią oparzenia substancją żrącą, rozbierz poszkodowaną osobę, zdejmując jej także bieliznę, buty, skarpety i biżuterię. Ubranie bowiem może absorbować szkodliwe chemikalia powodując coraz głębsze uszkodzenia.

Woda, jako substancja neutralna chemicznie, nadaje się dobrze do zmywania nią z powierzchni skóry żrących substancji. Przenieś więc oparzoną część ciała pod kran lub prysznic. W przypadku, gdy oparzeniu ulegnie gałka oczna, również przepłucz ją obficie wodą. W każdym przypadku poparzenia chemicznego poszkodowany powinien zostać przewieziony do szpitala.

