Lawina strachu

Lawiny spotykane w górach to najczęściej lawiny kamienne i śnieżne. Każda z nich charakteryzuje się innym mechanizmem i w rezultacie powoduje inne zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Osunięcia zalegających mas są spowodowane często przez nieodpowiednio zachowujących się turystów. Ich przyczyną mogą być także pęknięcia czy osunięcia się skał.

Spadające kamienie

Najniebezpieczniejsze dla turystów miejsca w górach są osłonięte przed lawinami kamiennymi. Jednak spadające z wysokości z dużą prędkością głazy mogą pojawić się w zasadzie wszędzie i złamać zabezpieczenia. Jeśli uderzą z człowieka z całym impetem, skutki mogą być tragiczne.

Gdy śnieg niesie śmiercionośną siłę

Śnieg osuwający się z górskich stoków może pędzić z prędkością nawet kilkuset kilometrów na godzinę. 1 kg śniegu to zaledwie niewielka kula. Wyobraźmy więc sobie jego tony i połacie pędzące w dół. Oprócz urazów mechanicznych, jakie powoduje z oczywistych względów lawina, śnieg dodatkowo działa wychładzająco i odmrażająco na organizm ludzki.

Osoba, która znajdzie się pod zwałami śniegu, powinna jak najszybciej zostać odnaleziona i odkopana. Ratownikom ułatwiają to sondy lawinowe oraz elektroniczne systemy namierzające ofiarę.

Pomoc ofierze lawiny

Jeśli jesteś świadkiem osunięcia się lawiny, nie czekaj - działaj! Odnajdź zasypaną osobę, wydobądź ją w miarę możliwości spod śniegu czy kamieni i oceń jej stan. Zadbaj o Wasze wspólne bezpieczeństwo przenosząc ją z miejsca zagrożenia. Jeśli nie oddycha, wezwij pomoc przez telefon (numer TOPR - 601 100 300), systemem alarmującym lub krzykiem i przejdź do udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli poszkodowany oddycha, ale jest nieprzytomny, ułóż go w pozycji bezpiecznej. Nie rób tego jedynie w przypadku podejrzenia urazów kręgosłupa. Jeśli temperatura otoczenia jest niska, użyj folii, by zapobiec wychłodzeniu. Zatamuj krwotoki uciskając miejsce zranienia.

Pamiętaj, że jeśli Ty nie pomożesz, nikt inny tego nie zrobi. Nawet będąc sam możesz uratować poszkodowanemu życie!

