Sport to radość, ale też kontuzje

Sport daje wiele radości i pozwala na utrzymanie ciała w zdrowiu przez długie lata. Czasem jednak może być również przyczyną problemów, szczególnie gdy struktury układu ruchu ulegają przeciążeniu. Ćwicz rozsądnie pod okiem wykwalifikowanych trenerów szczególnie na początku swojej przygody ze sportem. Poniżej znajdziesz wskazówki jak radzić sobie z patologią związaną z łokciem.

Czy jestem narażony na przeciążenie łokcia?

Łokieć tenisisty jest najczęstszą przyczyną intensywnego bólu łokcia. Możesz go doświadczyć, jeśli wykonujesz jakąś pracę lub oddajesz się ulubionej dyscyplinie sportowej. Najbardziej narażone są osoby, u których obowiązki zawodowe wymuszają nadmiernie użycie nadgarstków i łokci, jak na przykład hydraulicy czy malarze, ale również sportowcy (szczególnie używający rakiet do tenisa).

Jego przyczyny nie są znane, jednak uważa się, że powodują go małe urazy ścięgien, które przyczepiają się do mięśni operujących przedramieniem. Mięśnie te ustawiają nadgarstek stroną dłoniową ku górze, a w przypadku łokcia tenisisty ten ruch staje się bolesny. Jednak łokieć tenisisty to nie tylko zapalenie, ale także bardziej skomplikowany proces degeneracyjny.

To ten typ bólu

Łokieć tenisisty objawia się bólem, który nasila się przez chwytanie i podnoszenie przedmiotów oraz odwracanie nadgarstka. Występuje on na zewnątrz łokcia i promieniuje do przedramienia. Ból tego typu narasta stopniowo i najczęściej występuje w kończynie dominującej. Dodatkowo należy wykluczyć uraz tej okolicy i inne przyczyny bólu. W przypadku łokcia tenisisty nie występują objawy ogólne.

Postępowanie zachowawcze, czyli tyle mogę zrobić w domu

W terapii łokcia tenisisty najważniejsze są czas i cierpliwość. Przykładanie izolowanego ręcznikiem lodu kilka razy dziennie na 20 minut zmniejszy stan zapalny i objawy bólowe. Warto ograniczać wykonywanie ruchów w stawie i oszczędzać go póki trwa ból. Pomoc przynoszą również leki przeciwzapalne, jak na przykład ibuprofen czy naproksen.

Nie zwlekaj z konsultacją medyczną

Jeśli wystąpią objawy, które Cię niepokoją, zgłoś się do lekarza. Jest to konieczne, gdy ból ogranicza Twoją aktywność życiową, gdy nie możesz podnosić przedmiotów, zgiąć i rozprostować ramienia.

Alarmującym sygnałem jest, gdy ból występuje w nocy lub w spoczynku oraz gdy trwa kilka dni.

Do lekarza zgłoś się również, gdy wystąpi opuchnięcie obolałej okolicy lub krwiak. W ramach opieki medycznej zaproponowane zostanie Ci odciążenie stawu, a w następnej kolejności fizjoterapia. Jeśli nie będą one skuteczne, konieczna może okazać się operacja. Warto wykonać ja w specjalizującym się w medycynie sportowej oddziale ortopedycznym.