Lucas – urządzenie, które wykonuje masaż serca

Do Pomorskiego Centrum Traumatologicznego im. M. Kopernika w Gdańsku w połowie listopada trafiła wyziębiona kobieta, bez oznak życia. Ratownicy stwierdzili u niej hipotermię krytyczną, przy której szanse na uratowanie życia są znikome.

Ratownicy i lekarze walczyli o każdy podniesiony stopień Celsjusza nieprzytomnej pacjentki. Mechaniczna resuscytacja trwała ponad 3h. Podjęty trud się opłacił – Dr LUCAS uratował kolejne życie.

LUCAS™ jest urządzeniem, które służy do kompresji klatki piersiowej w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Zasilany tlenem lub powietrzem automatycznie i bezustannie wykonuje masaż serca w tempie 100 (±5) uciśnięć na minutę o głębokości 5 cm. Mechaniczna precyzja pozwala na skuteczne prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, włączając w to również trudniejsze przypadki reanimacji o przedłużonym czasie trwania.

"Podczas wykonywania kilkuminutowej resuscytacji ludzkie siły słabną, LUCAS™ zawsze zapewnia stały, jednostajny rytm uciśnięć. Ręcznie nie da się utrzymać takiego tempa – mówi Wojciech Kowalski, przedstawiciel firmy Physio-Control – Gdy urządzenie wykonuje masaż serca, ratownicy lub lekarze mogą spokojnie przeprowadzać inne, konieczne zabiegi".

LUCAS™, nazywany potocznie przez lekarzy i ratowników Dr Lucasem, pomaga w wielu polskich szpitalach ratować ludzkie życie. Jego niezawodność, wydajność oraz łatwość w obsłudze docenia coraz więcej pracowników Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, zespołów Ratownictwa Medycznego, Pracowni Kardiologii Inwazyjnej czy Oddziałów Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

