Wachlarz przyczyn

Nudności nie są stanem zagrażającym życiu. Jednak gdy trwają długo, mogą doprowadzić nawet do wstrząsu i odwodnienia organizmu. Istnieje wiele przyczyn nudności. Najczęściej są to zawroty głowy lub choroby wirusowe układu pokarmowego.

Mdłości pojawiają się również podczas ciąży, w zatruciu pokarmowym, w przypadku stresu, nadużycia alkoholu, choroby lokomocyjnej czy jako reakcja niepożądana na określone leki. Dodatkowymi objawami narastających mdłości są:

uczucie nadmiaru śliny w ustach,

pocenie się,

ogólne osłabienie organizmu.

Jak zaradzić mdłościom?

W przypadku choroby lokomocyjnej, wyjdź z samochodu i użyj odpowiednich leków przeciw mdłościom, które zmniejszają objawy. Gdy nadużyjesz alkoholu, nie pij więcej, tylko spożyj w ciągu kilku godzin do litra wody.

W każdym przypadku pomagają wolne, głębokie oddechy. Czujesz mdłości? Stań w cichym i spokojnym miejscu, zamknij oczy i oddychaj głęboko. Dobrym środkiem zapobiegającym mdłościom jest imbir, witamina B6 oraz leki, m.in. dimenhydrynat i leki przeciwhistaminowe, które stosuje się też w leczeniu alergii. Niektóre z nich są dostępne bez recepty.

Jesteś w ciąży?

Kobiety ciężarne w przypadku uporczywych mdłości powinny udać się z wizytą do lekarza ginekologa, który zaleci odpowiednie postępowanie.

Stosowanie leków bez recepty może zaszkodzić dziecku. Jeśli więc nie jesteś pewna, co robić, nie ryzykuj i udaj się do specjalisty!

W razie duszności, odwodnienia, bólu w klatce piersiowej lub wstrząsu należy natychmiast zawiadomić pogotowie ratunkowe. Kuracja w warunkach szpitalnych pozwoli zdiagnozować bezpośrednie przyczyny mdłości i skutecznie je leczyć.