Pierwszym naszym skojarzeniem, gdy słyszymy o ratowniczej służbie brzegowej, jest ratowanie ludzi. Jak przygotować się do takiej akcji i kto za to odpowiada?

Akcji ratunkowej może przewodzić kierownik akcji, koordynator nawodnych poszukiwań. Do zadań takiej osoby należy przede wszystkim opracowanie planu akcji ratunkowej. W wykonaniu tego zadania kierownik powinien uwzględnić:

ile czasu potrzeba, by dostać się do poszkodowanej osoby,

jakie obecnie panują warunki meteorologiczne i jak mogą się zmienić w najbliższym czasie,

z jakim zdarzeniem mamy do czynienia i jaka forma pomocy jest potrzebna,

sprawdzić dostępny sprzęt i określić ilu ratowników potrzeba,

oszacować, jakie zagrożenie może czyhać na ekipę ratunkową w miejscu zdarzenia,

określić, czy potrzebna będzie pomoc innych służb ratowniczych, np. z zagranicy.

To powinieneś wiedzieć



Służba ratowników trwa całą dobę. Podczas niej ratownicy muszą być w gotowości, by w każdej chwili ruszyć na ratunek. Przede wszystkim są zobowiązani do posiadania choćby minimum wymaganego sprzętu i jego kontrolowania. Ponadto muszą posiadać odpowiedni zapas paliwa, pożywienia, wody.

Dyżury mogą pełnić jedynie zawodowi pracownicy brzegowej służby ratunkowej.

Brzegowe stacje ratunkowe podlegają Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa.

Zadania ratowników



Ratownicy zajmują się udzielaniem pierwszej pomocy osobom, które uległy wypadkowi na morzu. Poza tym biorą czynny udział w akcjach ratunkowych na obszarze przybrzeżnym. Pomagają osobom, które np. utknęły na mieliźnie. Zajmują się ewakuacją. Uczestnictwo w poszukiwaniu rozbitków również znajduje się w kręgu działań tych służb.

Ponadto takie służby mogą brać udział w akcji usuwania zanieczyszczeń, jeśli dojdzie np. do wycieku chemicznych substancji do zbiornika wodnego. Jednym z kluczowych działań jest chociażby uniemożliwienie dostania się takich substancji do morza. Przybrzeżne służby mogą też brać udział w wyładowywaniu olejów ze zbiornikowców.

Praca ochotników



Przy brzegowej stacji ratunkowej może funkcjonować grupa ratowników-ochotników. Takie osoby są zobowiązane do podania wszystkich swoich danych osobowych, by mogły brać udział w akcjach ratunkowych niedaleko linii brzegowej. Decyzję o udziale w akcji podejmuje jej kierownik. Ochotnicy mają prawo do różnych świadczeń z racji pełnionej służby, jak chociażby zwrotu kosztów dojazdu oraz opłat kursów, badań lekarskich, wyżywienia podczas trwania akcji ratunkowej i/lub szkolenia. Poza tym ochotnikom przysługuje odzież i sprzęt, ale też prawo do korzystania z akcji socjalnych organizowanych przez jednostkę.

Sprzęt



Odpowiednie wyposażenie jest jednym z czynników gwarantujących sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Każda jednostka powinna posiadać m.in.:

ponton hybrydowy z silnikiem,

samochód terenowy, którym bez problemu ratownicy będą mogli poruszać się po wydmach czy plaży,

apteczka,

kamizelki ratunkowe.

