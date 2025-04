fot. Fotolia

Gdy udajemy się na koncert czy wydarzenie sportowe, nie zastanawiamy się czy jest to impreza masowa, czy znajduje się na niej punkt medyczny i jak go odszukać. Niestety, różnego rodzaju wypadki na tego typu wydarzeniach zdarzają się stosunkowo często.

Warto więc poświęcić chwilę, by dowiedzieć się, jakie zagrożenia dla zdrowia i życia mogą pojawić się na wydarzeniu sportowym lub rozrywkowym oraz dlaczego impreza masowa musi być zabezpieczona.

Ile osób liczy impreza masowa?



Zgodnie z polskim prawem imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc wynosi:

na stadionie , w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej — nie mniej niż 1000,

w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy — nie mniej niż 300.

Jakie zagrożenia mogą wystąpić na imprezach masowych?



Ze względów bezpieczeństwa powstały regulacje prawne dotyczące imprez masowych. Duże skupiska ludzi mogą generować niebezpieczne dla życia i zdrowia sytuacje.

Istnieje ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań, przedawkowania narkotyków czy alkoholu, a także ryzyko omdlenia, ataku serca, niewydolności oddechowej i wielu innych zagrożeń.

Z uwagi na to organizator imprezy masowej musi uzyskać zezwolenie odpowiedniego organu administracji publicznej na organizację takiego wydarzenia. Jednym z warunków uzyskania takiego zezwolenia jest zapewnienie zabezpieczenia medycznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej. Impreza masowa zorganizowana bez zabezpieczenia medycznego jest niezgodna z polskim prawem, a organizator naraża zdrowie i życie uczestników i może za to ponieść odpowiedzialność.

Kto i jak zabezpiecza imprezy masowe od strony medycznej?



Organizator imprezy masowej najczęściej zwraca się do firmy medycznej specjalizującej się w ratownictwie medycznym i zabezpieczaniu imprez masowych. Wybrana firma musi spełniać wszelkie wymogi prawne, posiadać niezbędny sprzęt oraz zatrudniać wykwalifikowanych pracowników.

W porozumieniu z organizatorem musi skoordynować całe przedsięwzięcie pod względem medycznym, zapewniając personel medyczny oraz sprzęt, tak aby możliwe były:

udzielenie pierwszej pomocy na miejscu,

na miejscu, leczenie na miejscu,

na miejscu, transport do szpitala.

W związku z tym zabezpieczenie medyczne obejmuje co najmniej:

zespół wyjazdowy (zespół z lekarzem lub zespół bez lekarza),

(zespół z lekarzem lub zespół bez lekarza), patrole ratownicze (co najmniej dwie osoby uprawnione do udzielenia pierwszej pomocy),

(co najmniej dwie osoby uprawnione do udzielenia pierwszej pomocy), punkty pomocy medycznej.

Gdzie znajdują się punkty medyczne na imprezach masowych?



Personel medyczny musi być zaopatrzony w sprzęt łączności umożliwiający porozumiewanie się między sobą.

Ilość personelu medycznego, jego rozlokowanie oraz inne szczegóły ustalane są z organizatorem i zależne są od wielkości i charakteru wydarzenia. Czynnikiem, którym trzeba się kierować, jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom.

Punkty medyczne powinny być oznaczone tak, aby uczestnik imprezy mógł je bez większego problemu odszukać i dostać się do nich.

Warto na początku wydarzenia zorientować się, gdzie rozlokowane są punkty, aby w razie wypadku wiedzieć, gdzie szukać pomocy.

