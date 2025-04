Wakacyjne szaleństwo

Najczęstszą przyczyną tonięcia jest alkohol. Dlaczego? Okazuje się bowiem, że napoje wyskokowe powodują łatwiejsze wyrażanie zamiarów i pragnień. I tak osoba pod wpływem alkoholu nie tylko powie, że chciałaby skoczyć z molo na główkę, gdy nie potrafi pływać, ale jest duża szansa, że naprawdę tak zrobi.

Wtedy niestety może przydać się pomoc osoby, która wie co w takiej sytuacji zrobić (szczególnie gdy w pobliżu nie ma ratownika). Do tonięcia bowiem często dochodzi w akwenach niestrzeżonych lub takich, w których pływanie jest zabronione. Pamiętać należy również o odpowiednim zabezpieczeniu kąpielisk dla dzieci oraz o odpowiedzialnym nadzorze ze strony rodziców lub opiekunów.

Na ratunek

W pierwszej chwili oceń sytuację i sprawdź, czy podczas akcji ratunkowej będziesz bezpieczny. Poproś jedną z osób znajdujących się w pobliżu o zadzwonienie na numer WOPR 601 100 100 lub 112 i opisanie zaistniałej sytuacji.

Postaraj się o wydobycie tonącego – możesz do tego celu użyć koła ratunkowego czy odpowiedniej łodzi, jednak gdy nie są dostępne, może wystarczyć podanie ręki (gdy stoisz na twardym podłożu) czy rzucenie liny, jeśli poszkodowany jest nadal przytomny. Jeśli nie masz prostszej możliwości wydobycia ofiary z wody (a potrafisz pływać), skocz do wody i holuj ją do brzegu.

Przywróć czynności życiowe

Jeśli do brzegu jest jeszcze daleko, a poszkodowany nie oddycha, należy w miarę możliwości zastosować sztuczne oddychanie. Uciskanie klatki piersiowej nie będzie możliwe.

Po wydobyciu ofiary na brzeg należy zastosować sztuczne oddychanie i masaż pośredni serca w schemacie 2:30 do przyjazdu karetki lub do momentu odzyskania przez poszkodowanego prawidłowego oddechu lub świadomości. Wówczas układamy ofiarę w pozycji bocznej ustalonej i obserwujemy, ponieważ możliwe jest kolejne zatrzymanie akcji serca lub wymioty.

Konieczna jest kontrola lekarska

Nawet jeśli poszkodowany doznał jedynie podtopienia, czuje się dobrze i nie zgłasza żadnych objawów, konieczna jest kontrola lekarska, bowiem woda zaaspirowana do płuc może spowodować niewydolność oddechową prowadzącą nawet do zgonu.