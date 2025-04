Fot. Fotolia

Naderwane ścięgno Achillesa – przyczyny

Naderwanie ścięgna Achillesa jest bardzo częstą kontuzją, zwłaszcza wśród sportowców. Wprawdzie uraz ten nie wymaga interwencji chirurgicznej, jednak to poważna kontuzja, która wymaga kilkutygodniowej rehabilitacji. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia ścięgna jest zbyt duże obciążenie, które powoduje rozerwanie części włókien ścięgnistych łączących mięsień z kością.

Do obciążenia dochodzi zwykle, gdy zabrakło odpowiedniej rozgrzewki lub źle dobraliśmy program treningowy do naszych możliwości fizycznych.

Takie sytuacje zdarzają się najczęściej u osób, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę ze sportem i chcą szybko poprawić swoją kondycję poprzez serię intensywnych ćwiczeń.

Naderwanie ścięgna Achillesa – objawy

Najczęstszymi objawami naderwania ścięgna są:

opuchlizna,

ból,

stan zapalny.

Z czasem pojawia się również zasinienie, które jest skutkiem przerwania i wylewu krwi do tkanek. Jeżeli takie objawy wystąpią to niezwłocznie powinniśmy zgłosić do lekarza, który przy pomocy badania USG postawi diagnozę.

"W przypadku naderwania ścięgna nie przeprowadzamy zabiegu operacyjnego. Z reguły stosujemy zastrzyki sterydowe tzw. „blokady”. Inne metody to chociażby terapia falą uderzeniową, zabiegi fizykoterapeutyczne czy stosowanie ortez ortopedycznych" – komentuje dr n. med. Tomasz Kozicki z Centrum Medycznego Damiana.

Każdy kto dozna kontuzji, powinien pamiętać, że czas w jakim podejmie leczenie jest istotny. Im szybciej rozpocznie się rehabilitacja, tym mniejszy ból i znacznie większe szanse na szybszy powrót do pełni sił.

Zaraz po urazie warto pamiętać o kilku rzeczach:

należy zabezpieczyć ścięgno przed niepożądanymi ruchami,

uszkodzoną kończynę trzeba ułożyć wysoko i unieruchomić.

Opatrunek uciskowy musi być prawidłowo założony, dlatego niezbędna jest pomoc specjalisty. Szczególnie, że konieczne może okazać się założenie opatrunku z szyną. Dobrym sposobem na uśmierzenie bólu są okłady z lodu lub żele chłodzące. Niezbędna w tym przypadku jest również rehabilitacja. Przy naderwaniu ścięgna wykonywana jest fizykoterapia, w której skład wchodzą zabiegi laseroterapii lub kriochirurgii.

Niektóre zabiegi fizykoterapii można wykonać tylko w klinikach rehabilitacyjnych. Do jednych z nich należy chociażby krioterapia.

"Zabiegi w kriokomorze to leczenie zimnem przy wykorzystaniu ciekłego azotu. Wykonujemy je w specjalnej komorze, gdzie panuje temperatura od -60 st. C do -160 st. C. Terapia zimnem daje bardzo dobre rezultaty w leczeniu wielu schorzeń. Pomaga m.in. w walce z bólem, przyspiesza usprawnianie i wzmacnia odporność pacjentów" − podsumowuje dr n. med. Tomasz Kozicki z Centrum Medycznego Damiana.

Leczenie naderwanego ścięgna Achillesa – hydroterapia czy kinesiotaping?

Do innowacyjnych sposobów rehabilitacji zaliczamy kinesiotaping i hydroterapię. Kinesiotaping, czyli plastrowanie dynamiczne polega na oklejaniu w ściśle określony sposób fragmentów ciała nierozciągliwymi lub elastycznymi taśmami.

Plastrowanie wykorzystuje naturalne procesy samoleczenia organizmu. Oddziałuje bezpośrednio na skórę, (receptory bólu, czucia głębokiego) układ limfatyczny, mięśnie oraz stawy. Równocześnie zmniejsza ból i nienaturalne odczucia skóry poprzez uaktywnienie systemu znieczulenia.

Do wyboru mamy jeszcze hydroterapię. Metoda ta opiera się na leczeniu bodźcowym polegającym na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.

