Uwaga, rodzę!

Okres ciąży i oczekiwania na dziecko jest pełnym nadziei i radości czasem w życiu kobiety. Jednak zarówno stres związany z pracą czy życiem rodzinnym, jak i problemy medyczne mogą przyspieszyć poród. Dodatkowo jest mało prawdopodobne, by każda ciężarna przez miesiąc czekania na poród dziecka siedziała ciągle w domu lub szpitalu.

Dlatego gdziekolwiek jesteś, możesz stać się świadkiem nagłego porodu. Możliwe jest również, że będziesz jedyną osobą, która będzie mogła pomóc rodzącej.

Mechanizm porodu w pigułce

O rozpoczęciu porodu mówimy, gdy regularna czynność skurczowa pojawiająca się co kilka minut powoduje zgładzanie i rozwieranie się szyjki macicy. W tym czasie dziecko układa się w kanale rodnym główką w wymiarze poprzecznym. Pęcherz płodowy ulega rozerwaniu (co może nastąpić również wcześniej lub później). Następnie dziecko ruchem śrubowym wchodzi do kanału rodnego i ustawia główkę w wymiarze prostym.

W dalszej kolejności dochodzi do podparcia się główki o spojenie łonowe (ukazuje się ona wówczas w szparze sromowej). Gdy urodzi się główka, również barki muszą się obrócić, przez co dziecko odwraca się twarzyczką do jednego z ud matki.

Po urodzeniu dziecka czeka się do pół godziny na poród łożyska.

Zadanie specjalne ratownika

Największą pomocą dla rodzącej będzie zawiezienie jej do szpitala z oddziałem położniczym lub zadzwonienie na pogotowie, które w warunkach opieki medycznej przetransportuje matkę do odpowiedniego ośrodka.

Jeśli jednak jesteś zdany sam na siebie, również możesz w ogromnym stopniu pomóc rodzącej.

W pierwszym okresie porodu uspokajaj ją i tłumacz, by oddychała regularnie. Może się przemieszczać, chodzić i kucać albo wziąć prysznic w razie chęci i możliwości. Kiedy rodząca poczuje, że skurcze zmieniły charakter na parte, doradź, by delikatnie zaczęła przeć.

Gdy nie masz doświadczenia w badaniu wewnętrznym, nie podejmuj się go, ponieważ możesz tylko zaszkodzić i zranić dziecko lub matkę lub przenieść infekcję.

Parcie w trakcie skurczu powinno być silne i podzielone na trzy części, pomiędzy którymi pacjentka pobiera powietrze.

Narodziny

Gdy pojawi się główka, asekuruj dziecko tak, by nie wypadło na ziemię. Połóż je od razu na brzuchu mamy i poproś, by ona je trzymała.

Ty zajmij się odcięciem pępowiny wówczas, gdy przestanie ona tętnić. Zaciśnij jej końce. Następnie zajmij się przyjęciem łożyska, a w dalszej kolejności sprawdź brzuch matki: w dole brzucha powinieneś czuć twardą kulkę – jest to obkurczona macica. Do pochwy włóż sterylny gazik – otarcia narządu rodnego mogą krwawić intensywnie, powodując nawet znaczną utratę krwi. Czekaj na przyjazd pogotowia.

Sytuacje szczególne

Gdy z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, stymuluj je rozcierając ciałko. Jeśli dziecko nie oddycha, zastosuj sztuczne oddychanie i masaż serca w algorytmie 1:3.

Problem pojawić się może również w związku z matką, jeśli macica się nie obkurczyła lub pojawiło się masywne krwawienie. Niezbędna jest wówczas natychmiastowa pomoc medyczna.