Gdy można pomóc

Podczas wypadków komunikacyjnych poszkodowani doznają różnorodnych urazów. Niektóre kończą się śmiercią. W przypadku innych można udzielić pomocy.

Najczęstsze urazy podczas wypadków komunikacyjnych to: uszkodzenia kręgosłupa, uszkodzenia mózgu, krwawienia, złamania i wszelkie obrażenia tkanek miękkich w obrębie twarzy, klatki piersiowej i brzucha.

Krwotoki

Jeśli chodzi o krwawienia, to można mieć do czynienia z krwawieniem wewnętrznym lub zewnętrznym. Krwotok wewnętrzny jest dużo groźniejszy, bowiem nie widać go na pierwszy rzut oka. Chory może być nieprzytomny, mieć zimną i bladą skórę, a pomóc mu może jedynie szybko przeprowadzona operacja.

Krwotok zewnętrzny może być niewielki, z powierzchownych uszkodzeń skóry, ale może też być masywny, gdy na przykład jest połączony ze złamaniem otwartym i przerwaniem ciągłości dużego naczynia.

Na miejscu zdarzenia jedyne postępowanie z krwawieniem to zastosowanie opatrunku uciskowego na miejsce zranienia, na przykład w postaci gazy owiniętej bandażem.

Niebezpieczne złamanie kręgosłupa

Jeżeli chodzi o uszkodzenia kręgosłupa, to najczęstsze i jednocześnie najgroźniejsze są złamania w odcinku szyjnym. Mogą one skutkować porażeniem czterokończynowym. Ciało w trakcie wypadku podlega gwałtownym przemieszczeniom.

Ważne, aby u pacjenta urazowego dokonać stabilizacji kręgosłupa szyjnego zaraz po tym, jak się do niego podejdzie (początkowo ręcznie, a później z zastosowaniem kołnierza ortopedycznego).

Aby zminimalizować jakiekolwiek ruchy głową, podchodzi się do poszkodowanego od przodu. Należy również uważać w trakcie udrażniania dróg oddechowych. Stosuje się manewr wysunięcia żuchwy, zabronione jest natomiast odchylenie głowy do tyłu!

Efekty uszkodzeń mózgu

W czasie wypadków często dochodzi również do uszkodzeń mózgu. Dotyczy to szczególnie tych, którzy nie zapięli pasów i którzy uderzyli głową w kierownicę, przednią szybę lub deskę rozdzielczą.

Chory może mieć zaburzenia świadomości, wymiotować, zaobserwować można również nierówne źrenice. Czasami może wymagać pilnej interwencji neurochirurgicznej. Ważne, aby takiego chorego zidentyfikować i szybko przewieźć do szpitala.

Jak najszybciej do szpitala!

U poszkodowanych w wypadkach możemy się spotkać z praktycznie każdym rodzajem urazu. Może dojść do uszkodzenia narządów wewnętrznych, rozerwania naczyń, złamań.

Ważne jest zidentyfikowanie chorych wymagających pilnej pomocy i szybkie przetransportowanie ich do szpitala, gdzie otrzymają specjalistyczną pomoc.

