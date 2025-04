Gdy zbliża się lato…

Gdy na dworze robi się ciepło a temperatura naszych rzek i jezior osiąga znośny poziom, nad akwenami wodnymi zaczyna roić się od opalających, pływaków-amatorów a co gorsza – przekonanych o własnych możliwościach skoczków, którzy skaczą do wody na główkę. Czy taka zabawa może pozbawić życia lub zdrowia nazbyt odważnego amatora mocnych wrażeń? Oczywiście!

Reklama

Dlaczego nie warto ryzykować?

Skok do wody może być bardzo niebezpieczną rozrywką. Gdy dno jest niezabezpieczone lub nieznane, bardzo łatwo uderzyć jest o nie w trakcie skoku. Dochodzi wówczas do urazu głowy w mechanizmie bezpośrednim oraz do urazu rdzenia w odcinku szyjnym jako efekt zbyt silnego przygięcia i pęknięcia kręgów.

Czy znasz to uczucie, gdy (może jeszcze jako dziecko) ktoś uderzył się mocno w głowę (np. rozbujaną huśtawką)? Jeśli tak, to wiesz zapewne, że może się z tym wiązać utrata przytomności. Wyobraź sobie teraz co może się stać gdy do takiej sytuacji dojdzie pod wodą!

Co zatem najbardziej szkodzi?

W przypadku niefortunnego skoku do wody do dramatycznych w skutkach efektów prowadzą dwa mechanizmy: uderzenie z ogromnym impetem w dno oraz stan nieprzytomności bez możliwości oddychania powietrzem atmosferycznym.

Gdy ktoś skoczył, a Ty musisz pomóc…

W przypadku urazu kręgosłupa podczas skoku do wody pamiętaj zawsze o dwóch mechanizmach.

W pierwszej kolejności jednak zwróć uwagę zawsze na bezpieczeństwo Twoje jako ratownika. Najlepszy ratownik to żywy ratownik!

Jeśli nie potrafisz pływać, nie skacz do wody. Należy wydobyć z wody skoczka przy użyciu deski, koła ratunkowego czy łodzi oraz bezpiecznie przeholować go na brzeg.

W strzeżonych kąpieliskach najprawdopodobniej nie spadnie na Ciebie taka odpowiedzialność, ale w miejscach, gdzie nie ma ratowników, to Ty możesz stać się jedyną osobą, która może uratować człowieka.

Zobacz też: Na ratunek tonącemu!

Odmienności w reanimacji skoczka

Jeśli poszkodowany nie oddycha, podczas ewakuacji z wody stosuj regularne oddechy ratownicze. Nie będziesz w stanie uciskać klatki piersiowej, ponieważ nie pozwoli Ci na to woda. Dbaj o usztywnienie kręgosłupa szyjnego tak, by nie pogłębiać urazu.

Kiedy wyciągniesz poszkodowanego na ląd, ułóż go bezpiecznie na plecach – ciągle z dbałością o jego kręgosłup. Sprawdź czy pojawił się oddech. Jeśli nie, stosuj następnie zasady resuscytacji udrażniając drogi oddechowe przez wysunięcie żuchwy do przodu.

Przeczytaj artykuł na temat resuscytacji, by dowiedzieć się jak należy to robić:

Zobacz też: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłych (RKO)

Gdy metoda zawiedzie…

Jeżeli w ten sposób nie uda Ci się uzyskać przepływu powierza do płuc, możesz bardzo delikatnie odgiąć głowę do tyłu (pamiętając, że możliwe jest, iż uszkadzasz jeszcze bardziej rdzeń kręgowy). Pamiętaj, by bardzo delikatnie udrażniać drogi oddechowe! W sekwencji 30:2 stosuj uciskanie klatki piersiowej.

Wezwij pomoc!

Każda osoba po niefortunnym skoku na główkę musi znaleźć się w szpitalu. Wezwij więc pomoc!

Reklama

Im wcześniej wezwiesz karetkę pogotowia, tym poszkodowany będzie miał większą szansę na przeżycie.