Numer alarmowy 112 służy do powiadamiania o nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Pod ten numer należy zgłaszać, m.in. pożary, wypadki drogowe, kradzieże, włamania, nagłe omdlenia i utraty świadomości, poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienia, przypadki porażenia prądem.

Wszystkie połączenia wykonywane na numer 112 są odbierane przez straż pożarną lub policję. W zależności od zgłaszanego zdarzenia operatorzy numeru 112 przekierowują rozmowę do właściwych służb ratunkowych. Wszystkie połączenia są bezpłatne.

Jeśli jesteś świadkiem zdarzenia (wypadku, pożaru, nagłego zachorowania) wykręć numer 112. Nie musisz dodawać żadnego prefiksu ani zera. Rozmowa powinna się toczyć w jakimś spokojnym miejscu, jednak blisko miejsca zdarzenia, tak aby rozmówca miał przed oczami zdarzenie i mógł w sposób rzeczowy (bez żadnych zakłóceń) opisać rozwój sytuacji. Należy cierpliwie czekać na zgłoszenie się operatora. Nie należy odkładać słuchawki do momentu, dopóki połączenie nie zostanie odebrane.

Sprawdź: Ważne numery ratunkowe

Reklama

Jakie informacje podać dyspozytorowi numeru 112?

Rozmawiając z operatorem należy:

podać swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu),

krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której jest się świadkiem,

podać dokładne miejsce zdarzenia oraz – o ile to możliwe wskazać – najszybszą drogę dojazdu,

wykonywać polecenia/ instrukcje przekazywane przez operatora,

nie rozłączać się do czasu wyraźnego zakończenia rozmowy przez operatora (to on odkłada jako pierwszy słuchawkę),

natychmiast powiadomić operatora telefonu o zmianie (np. o pogorszeniu) sytuacji,

nie blokować telefonu (nie dzwonić do nikogo) na wypadek, gdyby operator chciał się z nami ponownie skontaktować w celu weryfikacji lub doprecyzowania informacji.

Jakie pytania może zadać dyspozytor?

Osoba przyjmująca zgłoszenie na numer alarmowy powinna:

zapytać o rodzaj oraz miejsce zdarzenia,

wstępnie ocenić ryzyko i podjąć decyzję, do której jednostki ratownictwa przekazać zgłoszenie,

poinformować o zdarzeniu właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia,

połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby, o ile zajdzie taka potrzeba.

Pamiętaj! Kilka osób może w tym samym czasie dzwonić w sprawie tego samego zdarzenia. Zadaniem operatora jest zweryfikowanie wszystkich przekazanych informacji, dlatego nie denerwuj się, jeśli po krótkiej rozmowie operator zakończy rozmowę. Takie działanie ma na celu uniknięcie zablokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.

Polecamy: Jakie są przyczyny bólu w klatce piersiowej?

Reklama

Kiedy nie należy dzwonić na numer 112?

Numer alarmowy został stworzony z myślą o ratowaniu ludzkiego życia, dlatego nie powinien być wykorzystywany w celu zabawy. Za takie uważa się połączenia realizowane w celu sprawdzenia, czy numer 112 naprawdę działa, ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby, informowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg itp.

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy 112 bez żadnej potrzeby, blokujesz linię telefoniczną osobie, która może potrzebować natychmiastowej pomocy.