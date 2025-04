Oddychanie - podstawowa czynność człowieka

Oddychanie prawidłowo odbywa się samoistnie, bez udziału naszej świadomości. Normalnie osoby zdrowe oddychają około 12-16 razy na minutę, na każdy spokojny oddech używamy około 500-700 ml powietrza. Biernie wykonywany wydech jest odrobinę dłuższy od wdechu.

Co powoduje zaburzenia oddychania?

Szereg chorób doprowadza do zaburzeń oddychania. Te zaburzenia to oddech przyspieszony, zwolniony, pogłębiony, oddech Cheyne’a-Stokesa oraz oddech Biota. Co może doprowadzać do tego typu zaburzeń?

Sprawdź: Czy duszność zawsze oznacza zawał serca?

Co to oznacza?

Tachypnoe, czyli oddech przyspieszony, wystąpił przynajmniej raz u każdego z nas. Doprowadzić do niego może wysiłek fizyczny, stres emocjonalny, ale występuje też u osób z wysoką gorączką. Najczęściej jest jednak po prostu przejawem duszności. Do zwolnienia częstości oddechów dochodzi pod wpływem środków odurzających, leków o działaniu narkotycznym lub w chorobach mózgu.

Oddech pogłębiony (znany w języku medycznym jako oddech Kussmaula) to z kolei objaw kwasicy metabolicznej, która może być powikłaniem nieleczonej cukrzycy, kiedy to dochodzi do bardzo dużego wzrostu stężenia glukozy we krwi.

Oddech Cheyne’a-Stokesa polega na naprzemiennym przyspieszaniu pogłębiania oddechu z następowym zwalnianiem oraz spłycaniem oddechu nawet do okresów bezdechów. Z tego typu zaburzeniem najczęściej można się spotkać u chorych z udarem mózgu lub z encefalopatią, czyli „zatruciem mózgu” z powodu zaburzeń metabolizmu w organizmie lub np. w efekcie zatrucia. Oddech Cheyne’a-Stokesa może pojawić się także w niewydolności serca.

Polecamy: Czy duszności są groźne?

Oddech Biota to nieregularny, szybki i bardzo płytki oddech, któremu dodatkowo mogą towarzyszyć okresy bezdechu. Ten typ oddechu powstaje, kiedy rośnie ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Może tak się dziać na skutek urazu mózgu, rdzenia przedłużonego, krwawienia wewnątrzczaszkowego, w zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych czy rzadziej w szybko rosnącym guzie mózgu czy w śpiączce polekowej. Z oddechem Biota można spotkać się u osób po urazach mózgowo-rdzeniowych, np. na skutek wypadku komunikacyjnego.

Zaburzenia oddychania - zwłaszcza powstające nagle i nasilające się - zawsze wymagają szybkiej specjalistycznej pomocy.

Reklama