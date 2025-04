Strzeż się żądła!

Obrzęk krtani może doprowadzić do niedrożności dróg oddechowych. Jest on następstwem gwałtownej reakcji alergicznej i może wystąpić u osób uczulonych. Dochodzi do niego najczęściej po użądleniu przez owady z grupy błonkoskrzydłych (osa, pszczoła, szerszeń) w okolice głowy lub szyi, w tym bezpośrednio w język, podniebienie czy wewnętrzną powierzchnię policzka. Należy wówczas działać bardzo szybko, gdyż jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Zobacz też: Czy bać się pszczół? Alergia na jad owadów

Użądlenie i co dalej?

Jeśli pojawią się pierwsze symptomy takie jak swędzenie, obrzęk warg, języka, bełkotliwa mowa, puchnięcie twarzy, trudności z oddychaniem, należy możliwie jak najszybciej wezwać zespół ratownictwa medycznego dzwoniąc na numer 112 lub 999. Jeśli to możliwie - zlećmy zawiadomienie służb ratunkowych innej osobie, a sami zajmijmy się chorym.

Jak postępować?

Jeśli widoczne jest żądło, można podjąć próbę usunięcia go szczypczykami czy pęsetą. Starajmy się przy tym nie uciskać miejsca użądlenia, gdyż powoduje to zwiększone dostawanie się alergenu do organizmu. Jeśli poszkodowany jest przytomny i współpracuje, można mu podać rozpuszczone w niewielkiej ilości wody wapno medyczne do wypicia, bądź kostkę lodu do ssania. Takie postępowanie może nieco opóźnić obrzęk jamy ustno-gardłowej i dróg oddechowych, zmniejszy swędzenie i ból.

Jeśli chory straci przytomność, nie można mu podawać nic do ust!

Kiedy rozpocząć resuscytację?

W oczekiwaniu na zespół ratownictwa medycznego nie należy pozostawiać osoby użądlonej samej. Podstawowe zadanie świadka to obserwowanie stanu chorego i zapewnienie mu wsparcia psychicznego. W momencie utraty przytomności należy ocenić czy poszkodowany oddycha. Przy stwierdzeniu braku oddechu konieczne jest rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zobacz też: Rodzaje i objawy odmy

Reklama