Skąd te odmrożenia?

Niska temperatura, słaba ochrona organizmu i już – o odmrożenia nie jest trudno. Czy pamiętasz, jak w zimie stałeś na przystanku i szczękałeś zębami, bo zapomniałeś rękawiczek? A może zdarzyło Ci się odczuwać zimno w czasie górskiej wyprawy? Jak sobie wówczas pomóc i się ogrzać? Czy odmrożenia zawsze wymagają pomocy lekarskiej?

Martwica

Opisujemy IV stopnie odmrożeń i wyjaśniamy, co oznaczają, dlaczego i kiedy są groźne i który z nich prowadzi do martwicy. Tłumaczymy też jak rozpoznać ten stan i dlaczego jest zagrożeniem dla życia.

Jak dbać o siebie zimą?

Ten artykuł to pierwsza pomoc i zapobieganie problemom związanym ze zdrowiem zimą w pigułce. Jak chronić się przed mrozem? Co pić? Czego unikać? Jak opatrywać rany odmrożeniowe? Co robić, gdy mamy do czynienia z hipotermią, czyli odmrożeniem?

Uwaga, lawina!

Gdy wyruszamy zimą (a nawet wczesną wiosną) w góry, trzeba mieć na uwadze niebezpieczeństwo związane z zejściem lawiny śnieżnej. Jak wyruszyć na górską wędrówkę i uniknąć lawiny? Czy jest to w ogóle możliwe? Czym są stopnie zagrożenia lawinowego?

Lawina ze śniegu lub kamieni

Jeśli jesteś świadkiem osunięcia się lawiny, nie czekaj - działaj! Odnajdź zasypaną osobę, wydobądź ją w miarę możliwości spod śniegu czy kamieni i oceń jej stan. Zadbaj o Wasze wspólne bezpieczeństwo przenosząc ją z miejsca zagrożenia. Jeśli nie oddycha, wezwij pomoc przez telefon (numer TOPR - 601 100 300), systemem alarmującym lub krzykiem i przejdź do udzielania pierwszej pomocy.

Szczypie, szczypie mróz…

Jak chronić siebie i dziecko przed mrozem? Czy alkohol rozgrzewa i warto go wypić przed wyjściem na zimno? A może to tylko mit? Jak przygotować się do zimowej wędrówki w górach? Jak zająć się osobą z odmrożeniami?

