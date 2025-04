Spis treści:

Do obrzęku kolana może dojść z różnych przyczyn. Najczęściej jest to wynik urazu: zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia czy przeciążenia.

Powodem spuchnięcia kolana może być też choroba, np. choroba zwyrodnieniowa stawów. Jednak ta rzadko występuje w młodym wieku. Jeśli obrzęk kolana nie powstał na skutek niewielkiego urazu, najlepiej jest zgłosić się do lekarza. Bez właściwego rozpoznania możemy pogorszyć swój stan i powiększyć ból oraz obrzęk.

Bez względu na przyczynę obrzęknięte kolano wygląda podobnie:

jest spuchnięte,

obrzęk najczęściej występuje nieco nad kolanem, nad rzepką (rzadziej z tyłu kolana),

boli, szczególnie, gdy usiłujemy poruszyć kolanem,

w miejscu spuchnięcia skóra jest napięta i zaczerwieniona,

jest też miejscowo podwyższona temperatura,

w miejscu opuchnięcia może zbierać się płyn,

czasami występuje trudność ze zginaniem kolana.

Rodzaj i szybkość reakcji zależą oczywiście od przyczyny, z jakiej doszło do obrzęku kolana. Jeśli doszło do urazu, trzeba działać szybko. Należy wtedy:

unieść nogę,

zrobić okład zmniejszający ból i obrzęk.

A następnie udać się do specjalisty w celu dalszej diagnostyki. Konieczne może się okazać ściągnięcie płynu, by nie doszło do infekcji i stanu zapalnego.

Oprócz lodu bardzo pomocne są w takich przypadkach okłady ściągające z produktów, które mamy pod ręką. Mogą to być okłady z ugniecionych i schłodzonych liści kapusty, schłodzonej śmietany czy kefiru, ewentualnie surowego ziemniaka. Na kolano najlepiej jednak położyć okład z octu.

Wyjątkowe własności ściągające, chłodzące i łagodzące ból ma jednak przede wszystkim ocet. Najlepiej przygotować go samodzielnie w domu. Przepis jest prosty, ale na efekt końcowy trzeba trochę poczekać. Dobrze więc mieć tego typu specyfik w domu. Przy okazji możemy go wykorzystać do przygotowywania potraw.

Nogę ze spuchniętym kolanem należy unieść i przyłożyć mokry kompres z octu na ok. pół godziny. Już po 30 minutach powinniśmy poczuć ulgę.

Przepis na ocet jabłkowy

Składniki:

1 kg jabłek (najlepsze gatunki to antonówki, renety, boikeny lub papierówki),

1 litr przegotowanej, letniej wody,

5 łyżek cukru (ilość cukru zależy od kwaśności jabłek – najczęściej daje się łyżkę cukru na szklankę wody).

Sposób przygotowania:

Dokładnie umyte, osuszone i oczyszczone z nadpsutych miejsc jabłka pokrój w ćwiartki. Zostaw gniazda nasienne. Włóż do dużego słoja i zalej przegotowaną, letnią i osłodzoną wodą. Wszystkie jabłka powinny być przykryte płynem. Jeśli wystają, trzeba je przycisnąć, np. talerzykiem. Słój przykryj gazą i przymocuj gumką lub sznurkiem tak, by dochodził tlen i bakterie octowe mogły pracować. Odstaw słój w ciemne, ale nie chłodne miejsce na co najmniej 2 tygodnie.

Fermentacja skończy się, gdy płyn przestanie się pienić (czasami może to trwać nawet 5 tygodni).

Gotowy ocet o przyjemnym słodko kwaśnym smaku i aromacie przelej do czystych wyparzonych butelek.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.04.2018.

