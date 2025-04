Poparzenia słoneczne

Plaża, gorące lato, słońce i... MY. Tak wielu z nas wyobraża sobie idealne wakacje. Szkoda, że nie każdy zachowuje przy tym umiar i zdrowy rozsądek. Cena jest wysoka: poparzenia słoneczne. Jak im przeciwdziałać? I co robić, gdy już się pojawią?

Dlaczego upały są niebezpieczne?

Jak wykazały badania naukowców, prowadzone pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podczas upałów, gdy temperatura przekracza 25 stopni, ilość zgonów wzrasta o 30%. Do zwiększonego ryzyka zgonu dochodzi przede wszystkim w momencie przegrzania się organizmu, który broniąc się przed upałem, wydala z siebie duże ilości potu, a wraz z nim niezbędne składniki mineralne. Uzupełnienie ich do odpowiedniego poziomu pozwala zapewnić prawidłowe warunki dla funkcjonowania organizmu i stanowi klucz do zapobiegania zgonom z powodu przegrzania.

Wakacyjne zagrożenia

Jeśli wybierasz się na wakacje do krajów tropikalnych, skonsultuj się z lekarzem, a na szczególnie upalne dni nie planuj wyczerpujących atrakcji. Pamiętaj również o odpowiednim nawadnianiu – możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale Twoje zapotrzebowanie na płyny może wzrosnąć kilkukrotnie! Dzięki poniższemu poradnikowi zmniejszysz ryzyko wakacyjnych zagrożeń: udaru i urazu cieplnego.

Czym grożą upały?

Upały to nie tylko przyjemny (bo ciepły) urok lata czy wyjazdów w tropiki. To niestety również zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Kiedy termometr wskazuje grubo ponad 30 stopni, a my spędzamy czas na dworze, łatwo o oparzenia, udar i przegrzanie. Jesteśmy też narażeni na skurcze cieplne. Przeczytaj, jak radzić sobie z tymi problemami i jak im przeciwdziałać.

Stopnie oparzeń

Oparzenia oceniamy w 3-stopniowej skali. Stopień III oznacza naprawdę ciężkie poparzenie, kiedy na ciele pojawia się martwica. Następuje ono np. w wyniku pożaru, kiedy dana osoba jest narażona na bezpośrednie działanie ognia. Więcej na temat oparzeń przeczytasz w artykule "Oparzenia - Celsjusz wypisany na skórze".

Co wiesz o oparzeniach?

Często słyszymy o ofiarach poparzeń, u których ocenia się procent poparzenia ciała. Mówimy na przykład: "dziewczynka jest poparzona w 20%" czy "mężczyzna jest ciężko poparzony, poparzeniom uległo aż 45% jego ciała". Ciało ludzkie jest jednak przecież u każdej osoby nieco inne: różni się wielkością, masą... Jak więc liczymy procent oparzenia ciała? Przydaje się w tych obliczeniach reguła dziewiątek. Sprawdź, jak działa.

Pstryk - i światło!

Urządzenia elektryczne otaczają nas każdego dnia. W XXI wieku mało kto potrafi wyobrazić sobie życie bez prądu. A jednak prąd to nie tylko nasz przyjaciel - to także źródło wielu wypadków, nie tylko z udziałem małych dzieci. Tylko... właściwie dlaczego prąd jest niebezpieczny? I co robić, gdy ktoś zostanie nim porażony?

Oparzenia chemiczne

Kiedy widzisz, że w Twoim towarzystwie zdarzyła się tragedia pod postacią oparzenia substancją żrącą, rozbierz poszkodowaną osobę, zdejmując jej także bieliznę, buty, skarpety i biżuterię. Woda, jako substancja neutralna chemicznie, nadaje się dobrze do zmywania nią z powierzchni skóry żrących substancji. Przenieś więc oparzoną część ciała pod kran lub prysznic. W przypadku, gdy oparzeniu ulegnie gałka oczna, również przepłucz ją obficie wodą. W każdym przypadku poparzenia chemicznego poszkodowany powinien zostać przewieziony do szpitala.

Jak leczymy oparzenia?

Oparzenia wcale nie muszą być śmiertelne. Maści, przeszczepy, rehabilitacja, operacje plastyczne... Stosowane leki i terapie pomagają chorym i sprawiają, że wracają oni często do zdrowia. Dowiedź się więcej o metodach leczenia poparzeń.

Ratunku, moje oczy!

Czym różni się martwica skrzepowa od rozlewanej i która jest bardziej niebezpieczna? Jakie są podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przy poparzeniach oczu? Czy takie wypadki zawsze kończą się utratą wzroku?

