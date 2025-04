Oparzenie meduzy – pierwsza pomoc, objawy, zdjęcia

Większość oparzeń meduzy to samoograniczające się miejscowe zmiany skórne z objawami takimi jak pęcherze, zaczerwienienie i obrzęk. Niektóre gatunki meduz mogą wywołać groźniejsze dolegliwości, nawet zagrażające życiu. Oto co robić, gdy dojdzie do oparzenia meduzy.