Procent zajętej powierzchni razem ze stopniem oparzenia ma kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania z poszkodowanym człowiekiem. Już w rozmowie z dyspozytorem pogotowia warto podać te wartości, by określić konkretnie stan pacjenta i upewnić się, że pomoc nadejdzie jak najszybciej w przypadku zagrożenia życia. Zasada, jaką stosuje się, by jak najszybciej ocenić oparzoną powierzchnię, nazywa się regułą 9 lub Wallace’a.

Reguła dziewiątek

Aby obliczyć procent ciała, który został poparzony, należy zastosować się do prostej reguły. Ciało człowieka dzielimy na powierzchnie procentowe, z których każdej przysługuje 9%. Każda kończyna górna odpowiada 9% powierzchni ciała. Kończyny dolne, jako że są większe od górnych, określa się jako 18% dla prawej i 18% dla lewej (9% przód i 9% tył lub 9% udo i 9% łydka ze stopą). Klatka piersiowa i brzuch stanowią największą część organizmu. Dlatego przednia jak i tylna część korpusu mają po 18%, w sumie dając 32%. Głowa to również 9%, a okolica narządów płciowych wyjątkowo 1%.

Zobacz też: Groźne skutki upałów

Zastosowanie praktyczne

Sąsiadka oparzyła się wrzątkiem i zalała brzuch, okolicę narządów płciowych i przód uda prawego. Nie ma pęcherzy, a skóra jest zaczerwieniona i bolesna. Ile procent ciała uległo oparzeniu? Odpowiedź przedstawia prosty rachunek. Kończyna dolna to 18% (ale był oparzony tylko przód uda, więc liczymy 4,5%), brzuch - 9%, okolica narządów płciowych - 1% Wychodzi z tego, że oparzeniu uległo 14,5% ciała.

Zastosowanie reguły dziewiątek u dzieci

U małych dzieci, ze względu na inne proporcje, sytuacja wygląda nieco inaczej. Jako że głowa jest proporcjonalnie dużo większa niż u dorosłego obliczono, że stanowi ona 18% powierzchni ciała, a kończyny dolne po 13%, reszta obliczeń pozostaje bez zmian.

Ustalanie ciężkości poparzeń według schematu

Mając dany procent poparzonej powierzchni wraz z głębokością rany, można zakwalifikować chorego do odpowiedniej grupy - na poparzenia lekkie, średnie i ciężkie.

W przypadku oparzeń I i II stopnia poniżej 15% są to oparzenia lekkie, a powyżej 30% - ciężkie. Dla III stopnia oparzenia ciężkie zaczynają się od 15%, a lekkie występują do 5%. Stopniowanie oparzeń znajdziesz w rozdziale ‘Oparzenia - Celsjusz wypisany na skórze.’

Widzimy więc, że mimo ogromnej powierzchni i nawet wielkiego bólu, oparzenie sąsiadki zakwalifikowane zostanie jako lekkie.

Zobacz też: Prąd - niebezpieczne źródło technologii

Reklama