W miejscu, gdzie użądli osa, pojawia się zwykle miejscowa reakcja skórna: opuchlizna i zaczerwienienie. Samo użądlenie wiąże się zaś z silnym, nagle pojawiającym się, piekącym bólem. Jak wówczas postępować i co przyniesie szybką ulgę?

Sprawdzone środki na ukąszenia:

Pierwszym, o czym warto pamiętać, to to, że osa może użądlić nas powtórnie – jeśli więc zrobi to raz, lepiej oddalić się w bezpieczniejsze miejsce.

Po ukąszeniu warto sprawdzić, czy w ciele nie zostało żądło . Osy podczas ataku wprawdzie go nie gubią, ale może się ono złamać i zostać w skórze. Jeśli tak się stanie, najlepiej usunąć je paznokciami lub igłą.

. Osy podczas ataku wprawdzie go nie gubią, ale może się ono złamać i zostać w skórze. Jeśli tak się stanie, najlepiej usunąć je paznokciami lub igłą. Miejsce użądlenia powinniśmy przemyć środkiem odkażającym : spirytusem salicylowym lub wodą utlenioną, by zapobiec zakażeniu bakteryjnemu.

: spirytusem salicylowym lub wodą utlenioną, by zapobiec zakażeniu bakteryjnemu. Opuchliznę warto schłodzić – możemy trzymać przy niej pół godziny zimny okład (mokrą ściereczkę lub lód owinięty materiałem, które będziemy co jakiś czas wymieniać, by wciąż były chłodne).

– możemy trzymać przy niej pół godziny zimny okład (mokrą ściereczkę lub lód owinięty materiałem, które będziemy co jakiś czas wymieniać, by wciąż były chłodne). Zapobiegawczo, by uniknąć reakcji alergicznej, po użądleniu osy poleca się też wypić wapno.

Pamiętajmy, że osoby, które są uczulone na jad osy lub pszczoły, powinny mieć przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną, która zapobiegnie wstrząsowi anafilaktycznemu. Jeśli po ukąszeniu owada mamy problemy z oddychaniem, mdlejemy, wymiotujemy, mamy przyspieszone bicie serca czy oddechu, koniecznie zadzwońmy po karetkę!

Kiedy dziecko użądli osa rodzic jest bardziej spanikowany od niego, bo po pierwszym ukąszeniu może okazać się, że dziecko ma alergię. Z tego względu należy obserwować, czy po użądleniu nie doszło do niepokojących objawów. Jak długo?

Najważniejsze są pierwsze minuty, kwadrans. W tym czasie powinnaś wiedzieć, czy dziecku konieczne jest podanie adrenaliny. W tym czasie bezzwłocznie warto postępować tak, jak w przypadku dorosłego.

Jeśli minęło 30 minut bez dodatkowych objawów prócz czerwonego, nabrzmiałego śladu po ukąszeniu - wszystko powinno skończyć się dobrze. Pamiętaj, że po użądleniu może wystąpić rumień i gorączka. W takiej sytuacji należy zwrócić się o pomoc do lekarza.

Postępowanie w przypadku użądlenia u dziecka jest podobne, jak u dorosłych: rankę należy zdezynfekować, a następnie przyłożyć do niej zimny okład. Warto też dokładnie obserwować, czy maluch nie przejawia dodatkowych niepokojących objawów wskazujących na wstrząs anafilaktyczny (ten na szczęście rzadko dotyczy dzieci): zawrotów głowy, przyspieszonego bicia serca, puchnięcia języka i twarzy, problemów z oddychaniem i przełykaniem, nudności i wymiotów.

Nawet jeśli dziecko nie jest uczulone, koniecznie zawieźmy je do lekarza, jeśli zostało użądlone przez wiele owadów naraz (może to doprowadzić do reakcji toksycznej), jeśli owad ukąsił je w język, wnętrze ust, głowę, szyję lub gdy maluch go połknął.

Miejsce po użądleniu jest zazwyczaj zaczerwienione, opuchnięte i bolesne. Obrzęk może utrzymywać się kilka dni.

Jeśli na drugi dzień lub kilka dni po użądleniu opuchlizna nie schodzi, warto dalej regularnie stosować zimne okłady i przykładać do skóry roztwór z szałwii lub rywanolu.

Do lekarza udaj się, gdy obrzękowi towarzyszą dodatkowe objawy, np. wysypka, trudności z oddychaniem, zaburzenia widzenia, wymioty. Jak długo opuchlizna może się utrzymywać? Stan ten jest możliwy przez kilka dni, nawet do tygodnia.

Po odkażeniu i trzymaniu zimnego okładu do ranki warto przyłożyć wacik nasączony octem lub sokiem z cytryny, które zneutralizują silnie zasadowy jad osy i przyniosą ulgę w bólu.

Dodatkowo, jeśli dokucza nam stan zapalny i świąd skóry, możemy kupić w aptece leki antyhistaminowe bez recepty, na przykład w postaci maści łagodzących.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 08.08.2018.

