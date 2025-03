Spis treści:

Gdy dojdzie do wbicia się ości w gardło po posiłku, objawy zwykle pojawiają się w ciągu 24 godzin. Są to np.:

uczucie ciała obcego w gardle,

kłucie w gardle,

ból gardła,

dyskomfort lub ból podczas przełykania,

drapanie w gardle,

kaszel,

krwioplucie,

gorączka.

Ość może wbić się nie tylko w ścianę gardła, ale też w migdałki, podstawę języka czy inne miejsca. Jest to stan potencjalnie niebezpieczny i nie wolno go lekceważyć. Ość jest ostrym ciałem obcym, które może wywołać obrzęk i stan zapalny tkanek.

Jak wynika z indyjskiego badania pod kierunkiem otolaryngologa prof. Santosha Swaina, nie zawsze udaje się stwierdzić obecność ciała obcego u osób, które zgłaszają się do lekarza z przekonaniem o obecności ości w gardle.U wielu osób objawy ustępują samoistnie w ciągu 48 godzin. Są to sytuacje, gdy doszło np. do otarcia tkanek przez ość albo ość wbiła się i krótko po tym odpadła bez jakiekolwiek interwencji. Do wbicia się ości dochodzi często u osób młodych, w wieku 20-30 lat, co zdaniem lekarzy może wynikać z większej skłonności do jedzenia w pośpiechu.

Jeżeli połknąłeś ość, ale czujesz się dobrze i nie pojawiają się żadne objawy, nie ma powodu do niepokoju. Nie trzeba zgłaszać się do lekarza. W przypadku połknięcia ość często przechodzi przez układ pokarmowy bez żadnych konsekwencji.

Jeśli czujesz, że ość utkwiła w gardle – gardło boli, kłuje, masz problemy z przełykaniem – zgłoś się do lekarza otolaryngologa lub na dyżur laryngologiczny. Nawet jeżeli okaże się, że żadnego ciała obcego nie ma, to może być potrzebne leczenie stanu zapalnego po otarciu tkanek. Poza tym staraj się nie jeść i nie pić do czasu wizyty u lekarza, aby nie spowodować przesunięcia się ości głębiej. Dużą dobrze widoczną ość możesz spróbować usunąć samodzielnie zdezynfekowaną długą pęsetą.

Niektórzy polecają domowe sposoby na ość w gardle takie jak jedzenie namoczonego chleba albo gotowanego ryżu, co ma pomóc w usunięciu ości. Zdecydowanie nie należy tego robić. Gęste jedzenie może tylko wbijać ość głębiej i pogorszyć twój stan. Podobnie odradzane jest picie octu na ość w gardle. Pomocne może być kasłanie, gdy poczuliśmy, że w gardło wbiła się ość.

Niektórzy uważają, że ość w gardle można rozpuścić za pomocą coli albo alkoholu. Czy faktycznie działają? Przede wszystkim nie ma co liczyć na to, że ości rozpuszczą się same. Z niewielkimi i cienkimi poradzą sobie soki trawienne i kwas solny, o ile trafią do żołądka, a nie wbiją się w tkanki gdzieś po drodze.

Cola może w pewnym stopniu pomóc. Włożyłam ość do niewielkiej ilości coli i zostawiłam na 24 godziny. Po tym czasie ość się nie rozpuściła, jednak stała się bardziej miękka. Jak to się ma do ości w gardle? Zawarty w coli kwas fosforowy może nieco osłabić strukturę ości (wytrąca z niej wapń), jednak nie sprawi, że całkowicie się ona rozpuści. Tym bardziej że nie ma możliwość oddziaływania napoju przez dłuższy czas na ość, która utkwiła w gardle. Jednak obecne w coli gazy mogą powodować przesunięcie się ości z górnych fragmentów dróg pokarmowych do żołądka, gdzie poradzą sobie z nią soki trawienne.

Czy alkohol rozpuści ość stojącą w gardle? Niestety nie. Alkohol również może teoretycznie sprawić, że stanie się ona bardziej krucha i miękka, jednak nie ma szans, aby się rozpłynęła. Silniej działa kwas octowy znajdujący się w occie. Trudno jednak sobie wyobrazić stosowanie tej substancji na ość w gardle. Raczej przyniosłoby to więcej szkody niż pożytku, ponieważ ocet może wywołać oparzenie i podrażnienie delikatnych tkanek.

Wbicie się ości w gardło jest stanem, którego nie powinniśmy bagatelizować. Jeśli ość tkwiąca w gardle nie zostanie usunięta w odpowiednim czasie, istnieje ryzyko wystąpienia różnych powikłań. Najpoważniejsze z nich to:

zakażenie,

zapalenie śródpiersia,

ropień,

perforacja przełyku,

krwiak zagardłowy,

odma opłucnowa,

tętniak rzekomy aorty.

W skrajnych przypadkach wbita ość może stanowić ryzyko nie tylko dla zdrowia, ale i życia. W ciągu kilku dni może dojść z tego powodu do przebicia przełyku oraz aorty. Potencjalnym zagrożeniem jest również sepsa, gdy dojdzie do zakażenia w miejscu urazu. Mimo wszystko są to sytuacje, które zdarzają się wyjątkowo rzadko.

Ości nie są dobrym materiałem do uwiecznienia na zdjęciach rentgenowskich. Są słabo przepuszczalne dla promieni rentgenowskich i często nie są widoczne w badaniu. Najskuteczniejszym badaniem diagnostycznym w przypadku utkwienia ości w gardle jest laryngoskopia. Jest to nieinwazyjne badanie polegające na wprowadzeniu sondy przez jamę ustną. Umożliwia lekarzowi obejrzenie gardła w czasie rzeczywistym na monitorze. Czasami konieczna jest tomografia komputerowa.

Ość może być usunięta przez lekarza za pomocą szpatułki i szczypczyków. Laryngolog zwykle usuwa ciało obce na pierwszej wizycie. W celu zapobiegania zakażeniu może przepisać antybiotyk. Niestety nie zawsze jest to możliwe. Jeśli ość utkwiła głęboko, konieczny może być zabieg endoskopowy wykonywany w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Jest to sposób bezpieczny i skuteczny oraz polecany jako główna technika leczenia w bardziej skomplikowanych przypadkach.

