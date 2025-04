80 typów bólów głowy

Według klasyfikacji opracowanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy wyróżnia się około 80 typów różnorodnych bólów głowy. Spośród nich najczęściej występują tzw. samoistne bóle głowy, do których zalicza się m.in. migrena i napięciowe bóle głowy. Są to stany nie stanowiące zagrożenia życia.

Bóle objawowe

Nieznacznie rzadsze w populacji są tzw. bóle głowy objawowe. Zalicza się do nich m.in. bóle związane z chorobami naczyniowymi, mózgu oraz bóle pourazowe.

Warto zapamiętać, że ostre bóle głowy są najczęściej przejawem bólów objawowych, czyli ich przyczyna może dotyczyć układu nerwowego, naczyniowego, być wynikiem urazu lub infekcji.

Są to sytuacje o tyle niebezpieczne, że mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia!

Przykładem jest sytuacja, gdy ostremu bólowi głowy towarzyszą silne wymioty i zaburzenia świadomości. Wskazuje to na zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego, co może być powikłaniem obrzęku mózgu lub krwawienia śródczaszkowego w wyniku pękniętego tętniaka.

W obydwu przypadkach istnieje realne zagrożenie życia!

Gdy ból głowy jest niebezpieczny

Dlatego szczególną uwagę należy zachować w następujących przypadkach:

ostry ból głowy występuje pierwszy raz w życiu;

w życiu; jest związany z wysiłkiem fizycznym, nagłą zmianą pozycji ciała lub kaszlem;

jego intensywność narasta w czasie;

dodatkowo występują nudności, wymioty, zaburzenia mowy, pamięci, świadomości;

występują objawy neurologiczne (opadnięcie kącika ust, porażenia) chory ma powyżej 50 lat;

(opadnięcie kącika ust, porażenia) chory ma powyżej 50 lat; wystąpienia ostrego bólu głowy było poprzedzone urazem.

Są to sytuacje, gdzie może istnieć realne zagrożenie życia. Z tego powodu, jeśli dojdzie do ich wystąpienia, należy zgłosić się na ostry dyżur neurologiczny!