Ból brzucha lub okolic miednicy może być objawem stosunkowo niegroźnych dolegliwości takich jak niestrawność czy zatrucie pokarmowe, ale też sygnalizować poważniejsze problemy ze zdrowiem, które wymagają natychmiastowej konsultacji z lekarzem. Jak je od siebie odróżnić? Wszystko zależy od objawów. – Jeśli na przykład czujemy silny ból w środkowej części brzucha promieniujący do prawego boku lub pleców, któremu towarzyszą nudności, wymioty i gazy, nie ma na co czekać – trzeba jak najszybciej pojechać na ostry dyżur, bo może to świadczyć o ataku kolki żółciowej lub wyrostka robaczkowego – mówi lekarz medycyny ratunkowej dr Arkadiusz Krakowiecki. Podobnie powinniśmy postąpić, gdy ból dotyka prawej ćwiartki brzucha i nasila się w ciągu dnia (to najczęściej świadczy o zapaleniu wątroby) bądź pojawia się w dolnej części pleców i promieniuje do pachwiny (może to sygnalizować atak kolki lub kamicy nerkowej). – Nudności i wymioty, a do tego ostra biegunka mogą być także oznaką zapalenia jelitowo-żołądkowego wywołanego przez wirus. Taka infekcja występuje najczęściej u dzieci, ale atakuje także dorosłych i może prowadzić do niebezpiecznego odwodnienia organizmu. By do niego nie dopuścić, złagodzić objawy i skrócić czas trwania nieprzyjemnych dolegliwości, w większości przypadków wystarczy konsultacja z lekarzem i zażycie odpowiednich środków farmakologicznych.