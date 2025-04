System powiadamiania ratunkowego to jeden z największych projektów publicznych w Polsce. Prace nad jego stworzeniem pochłonęły już 520 mln zł. Jest to olbrzymie wyzwanie, jednak warto się go podjąć, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli.

Niestety prace nad systemem trwają w Polsce już kilka lat i wciąż korzystamy z prowizorycznego i nieskutecznego systemu. Obecnie osoba, która chce wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer 112, łączy się z policją lub strażą pożarną, a nie z centrum ratunkowym.

Docelowo system będzie się składał z kilku powiązanych elementów.

- Centra Powiadomień Ratunkowych (CPR) będą działać przy urzędach wojewódzkich. Ich zadaniem będzie przyjmowanie zgłoszeń. Teleoperator otrzyma dane dzwoniącego, a także zlokalizuje jego miejsce pobytu. Następnie dane zostaną przekazane odpowiednim jednostkom.

- Platforma Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych (PLI CBD) jest bazą danych o abonentach. Prace nad tym projektem mają zostać zakończone do końca marca. Baza ta będzie z jednej strony otrzymywała informacje z firm telekomunikacyjnych, z drugiej zaś dane z Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

- Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna 112 będzie miała za zadanie kierowanie połączeń do odpowiednich służb. Sieć będzie łączyła ze sobą centra powiadamiania ratunkowego, jednostki ratunkowe (policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne), centra zarządzania kryzysowego oraz inne instytucje.

- System informatyczny będzie niezbędnym elementem umożliwiającym przyjmowanie, rejestrację i obsługę połączeń.

