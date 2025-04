Czy to na pewno kamica nerkowa?



Pewność zyskuje się w zasadzie po uwidocznieniu złogów w drogach moczowych. Może się to okazać trudne gdy mamy do czynienia z drobnym, kamiczym „piaskiem”. Wtedy decydujący jest wywiad – zazwyczaj, że to już nie pierwszy napad kolki, bądź zdarzały się pobolewania w okolicy nadłonowej, trudności z oddaniem moczu. Wreszcie, że kamicę miała matka, ojciec, brat, itp.

Istotną sprawą są badania krwi oraz moczu w okresie poza napadami kolki. Dostarczają one wiedzy nie tylko na temat z czego najprawdopodobniej zbudowane są kamienie, ale także czy należy podejrzewać inną chorobę, będącą potencjalną przyczyną kamicy.

Boli! Co robić?



Przede wszystkim dużo pić! Kilka litrów płynów pomoże „przepłukać” nerki i być może usunąć złogi. Ponadto zalecane są leki rozkurczowe – zawierające hioscynę, drotawerynę bądź ich pochodne. W celu uśmierzenia bólu stosuje się leki opioidowe, takie jak tramadol (100mg), petydynę (50-100mg) lub, w warunkach szpitalnych, morfinę. Z domowej apteczki możemy wykorzystać: ibuprofen 400 – 800 mg, diklofenak 50 – 100mg, naproksen 500 – 750mg, ewentualnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Wskazany jest również ruch – bieganie, chodzenie po schodach, itp.

Zasadniczo, kolka nie musi być bezwzględnie hospitalizowana, chyba że: pacjent nie może wytrzymać bólu, doszło do zastoju moczu bądź podczas jego oddawania pojawia się tylko kilka kropel, pojawiła się gorączka (ponad 38 st.C) lub masywny krwiomocz.

Leczenie między napadami



Istnieje wiele preparatów ziołowych i naturalnych, mających działanie moczopędne, przeciwzapalne, uśmierzające ból i poprawiające samopoczucie. Są dostępne w każdej aptece i wraz ze spożywaniem znacznej ilości płynów (minimum 3 litry na dobę) stanowią dobre zabezpieczenie w kamicy bezobjawowej.

Lekarz może też zalecić przyjmowanie leków moczopędnych, zmieniających skład jonowy moczu, tak by zmniejszyć stężenie związków kamicorodnych. Polecana bywa także suplementacja magnezu i witaminy B6 (hamują tworzenie złogów).

Zalecenia dietetyczne są różne, w zależności od rodzaju wykrytych kamieni:

