Piaskowiec modrzak (łac. Gyroporus cyanescens) to gatunek grzyba z rodziny piaskowcowatych. Wyróżnia się intensywnie niebieskim kolorem po przekrojeniu, co zarówno przyciąga uwagę, jak i budzi wątpliwości co do możliwości spożywania tego gatunku. Śmiało można z niego przyrządzać zupy, sosy, jeść samodzielnie po usmażeniu lub duszeniu, a także suszyć. Piaskowiec modrzak jest grzybem jadalnym i smacznym. Sinienie miąższu to naturalny mechanizm i nie świadczy o toksyczności tego gatunku. Jest to grzyb ceniony przez grzybiarzy. Gdzie go znaleźć?

Jak sama nazwa wskazuje piaskowiec modrzak rośnie na glebie piaszczystej, najczęściej pojawia się pojedynczo w małych grupkach w lasach mieszanych (pod sosnami, bukami, brzozami i dębami), zwłaszcza na terenach górskich lub podgórskich. Jest to gatunek zagrożony i znajduje się na czerwonej liście roślin i grzybów Polski, niestety rzadko występuje w naszych lasach. Nie jest gatunkiem chronionym, dlatego można go zbierać i został dopuszczony do handlu. Występuje od czerwca do października.

Piaskowiec modrzak nazywany bywa:

siniakiem,

sinym grzybkiem,

modrzakiem,

borowikiem siniakiem,

maślakiem modrzakiem,

borowikiem piaskowym.

Piaskowiec modrzak wyróżnia się nietypowym zabarwieniem. Robi się intensywnie niebieski po przekrojeniu, złamaniu lub zgnieceniu. Ta zmiana koloru nie wpływa na jego walory smakowe i odżywcze.

Wyglądem przypomina borowika. Oto kilka jego cech:

Jest to grzyb z gąbką .

. Słomkowy lub kremowy kapelusz modrzaka ma średnicę 2-12 cm. Starsze okazy stają się bardziej białawe. Kapelusz jest początkowo półkolisty, a z wiekiem robi się płaski. Powierzchnia jest matowa, fakturą przypomina zamsz.

ma średnicę 2-12 cm. Starsze okazy stają się bardziej białawe. Kapelusz jest początkowo półkolisty, a z wiekiem robi się płaski. Powierzchnia jest matowa, fakturą przypomina zamsz. Trzon piaskowca modrzaka ma 5-10 cm długości. Jest walcowaty, grubszy u podstawy i węższy na górze, ma kolor kapelusza.

piaskowca modrzaka ma 5-10 cm długości. Jest walcowaty, grubszy u podstawy i węższy na górze, ma kolor kapelusza. Miąższ modrzaka jest kruchy, jędrny, biały lub jasnożółty i szybko zmienia kolor na siny po zetknięciu się z powietrzem.

fot. Piaskowiec modrzak / Adobe Stock, tomasztc

Zjedzenie piaskowca modrzaka jest bezpieczne i nie powoduje dolegliwości. Można stosować bez obaw okazy tego gatunku w kuchni i przyrządzać podobnie jak borowika. Zmiana koloru na niebieski po przekrojeniu jest naturalną reakcją chemiczną i nie wpływa na zdrowie. Sina barwa znika w trakcie obróbki termicznej.

Mimo wszystko osoby z nadwrażliwym układem pokarmowym, które zjedzą zbyt dużo grzybów albo niewłaściwie je wcześniej przygotują, mogą odczuwać objawy przypominające zatrucie:

nudności,

wymioty,

biegunkę,

ból brzucha.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące tego, czy zjedzone grzyby faktycznie były jadalne, jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem.

W przypadku piaskowca modrzaka trudno o pomyłkę. Jest to charakterystyczny gatunek i raczej nie przypomina żadnych trujących grzybów. Można go pomylić z borowikiem ponurym, który również sinieje po dotknięciu, ale nie jest jednoznaczne, czy jest on grzybem trującym. Jeżeli masz wątpliwości, przeczytaj nasz inny artykuł: niejadalne i trujące grzyby z gąbką.

