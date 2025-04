fot. Fotolia

Jak wezwać pomoc w razie wypadku na stoku?



Przed rozpoczęciem szaleństwa na nartach warto zapisać w telefonie wszelkie numery alarmowe, a telefon umieścić w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu.

Wiele kurtek narciarskich posiada specjalnie zaprojektowane kieszenie na telefon komórkowy, niektóre posiadają wszyty nadajnik Recco, czyli system, który pomoże ratownikom odnaleźć osobę zasypaną lawiną śnieżną.

Jeżeli jesteś sprawcą, ofiarą lub świadkiem wypadku, musisz niezwłocznie wezwać pomoc, podając stan chorego oraz lokalizację zdarzenia. Pamiętajmy, że każda rzetelna informacja pomoże w dotarciu do rannego i udzieleniu mu pomocy, dlatego zwróćmy uwagę na charakterystyczne punkty, które mogą pomóc w zlokalizowaniu miejsca wypadku.

Jeśli nie mamy przy sobie telefonu, musimy poprosić o pomoc innego turystę.

Warto też sprawdzić i przyswoić sobie międzynarodowy sygnał świetlny i dźwiękowy w celu wezwania pomocy (krzyk i wołanie pomocy oraz sygnały świetlne: mrugnięcia latarką 6 raz na minutę + minuta przerwy – 6 razy).

Co robić, gdy ktoś na stoku jest ranny?



Jeśli wypadek zdarzył się na środku trasy i może powodować kolejne niebezpieczne sytuacje, a uraz nie był poważny, rannego należy przenieść, ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i zabezpieczyć przed utratą ciepła.

Najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie, czy kręgosłup poszkodowanego nie został uszkodzony. Jeśli podejrzewamy, że mógł wystąpić uraz kręgosłupa, w żadnym wypadku nie wolno rannego przenosić ani zmieniać jego pozycji.

Natomiast jeśli w wyniku wypadku osoba poszkodowana straciła przytomność, do czasu przybycia ratowników należy przeprowadzić akcję reanimacyjną (udrożnienie dróg oddechowych, sztuczne oddychanie i w przypadku braku tętna masaż serca). Pamiętajmy jednak, żeby nie wzywać pomocy medycznej jeśli wypadek był niegroźny, nie doznaliśmy poważnego urazu i możemy samodzielnie powrócić z miejsca wypadku.

Czym jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe?



Działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego obejmuje ratownictwo medyczne oraz lotniczy transport sanitarny.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na podstawie przepisów ustaw: o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej, prawie lotniczym, budżetowym i o finansach publicznych. Jest jednostką finansowaną z budżetu Ministra Zdrowia. Prowadzi działalność w siedemnastu bazach stałych, w których stacjonują śmigłowcowe zespoły ratownictwa medycznego.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wzywane jest do krytycznych przypadków, miejsc niedostępnych dla karetek, przypadków wymagających natychmiastowego transportu drogą lotniczą.

Na czym polega praca ratownika medycznego?



Ratownik medyczny to osoba, która jest uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do udzielania pomocy w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia.

Zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym został wprowadzony podział zespołów ratownictwa medycznego na zespoły S-Specjalistyczne, czyli takie, w skład których wchodzi lekarz, oraz na zespoły P-Podstawowe, w skład których wchodzi ratownik medyczny lub pielęgniarka.

Pole działania ratownika medycznego czy też pielęgniarki jest dużo mniejsze niż pole działania lekarza.

Co robić, jeśli wypadek zdarzył się za granicą?



Jeśli jedziemy za granicę, musimy zaciągnąć szczegółowych informacji o systemie medycznym oraz telefonie alarmowym w danym kraju.

Pamiętajmy, że polskie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe świadczy również usługi transportu spoza granic kraju (np. transport do Polski obywateli naszego kraju, ofiar wypadków lub nagłych zachorowań, do których doszło poza granicami Polski).

Jeśli stan chorego nie jest poważny i nie wymaga natychmiastowego transportu lotniczego, najprawdopodobniej będziemy musieli odbyć transport specjalistyczną karetką przystosowaną do międzynarodowych transportów medycznych. W tym celu powinniśmy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową.

Jeśli nie posiadamy ubezpieczenia, możemy skorzystać z usług firm świadczących międzynarodowe transporty medyczne.

