Czasem wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do urazu. Skręcenia, zwichnięcia, naciągnięcia czy stłuczenia to jedne najczęstszych kontuzji u osób uprawiających sport, ale nie tylko. Im szybciej udzielisz sobie pierwszej pomocy po urazie, tym lepiej. Jak? Najlepiej zgodnie ze schematem R.I.C.E!

Reklama

Pierwsza pomoc po urazie - metoda R.I.C.E.

Metoda R.I.C.E. opisuje 4 proste kroki, które powinnaś zastosować jak najszybciej po tym, jak doznałaś urazu. Jej nazwa (R.I.C.E) pochodzi od pierwszych lister nazwy poszczególnych kroków. Oto one:

R (rest), czyli odpoczynek

Jeśli dojdzie do urazu, natychmiast, o ile to możliwe, przerwij aktywność fizyczną obciążającą to miejsce (zakończ trening, przerwij uprawianie sportu i usiądź lub połóż się). Jeśli jest taka konieczność, poproś kogoś o pomoc w dotarciu do miejsca, w którym będziesz mogła spokojnie odpocząć. Dzięki temu zapobiegniesz pogłębianiu się kontuzji.

I (ice), czyli lód

Schładzaj kontuzjowane miejsce. Dzięki schłodzeniu zranionego miejsca ograniczysz obrzęk, który utrudnia regenerację tkanek.

(Przed założeniem bandażu elastycznego) Jeśli jesteś w stanie, możesz zrobić w miejscu urazu delikatny masaż kostkami lodu. (Po założeniu bandażu elastycznego) Przykładaj zimne okłady, owinięty w ręcznik worek z kostkami lodu lub... zapakowane w folię mrożonki.

C (compress), czyli ucisk

Owiń kontuzjowane bandażem elastycznym lub załóż opaskę elastyczną. Zdejmuj kompres co mniej niż 4 godziny, a następnie zakładaj go ponownie. Ucisk kontuzjowanego miejsca ograniczy obrzęk. Pamiętaj jednak, żeby ucisk nie był zbyt mocny (jeśli czujesz pulsowanie lub ból zwiększył się, koniecznie zdejmij bandaż/opaskę).

E (elevation), czyli uniesienie

Połóż się i umieść kończynę, której dotyczy uraz, na poduszkach lub zwiniętym kocu. Uniesienie uszkodzonego miejsca pomoże ci zmniejszyć obrzęk. O ile to możliwe kontuzjowany staw powinien na poziomie około 30 cm powyżej serca.

Metoda R.I.C.E może być stosowana w przypadku niegroźnych urazów, takich jak skręcenie stawu skokowego czy stłuczenie nadgarstka. Jeśli uraz jest poważny lub ból i obrzęk nie zmniejszają się w ciągu 48 godzin koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie metody R.I.C.E. jest przeciwwskazane u osób chorych na cukrzycę, chorobę Raynauda, nadwrażliwych na zimno i u wszystkich z dolegliwościami związanymi z zaburzonym przepływem krwi.

Polecamy!

Reklama

Antyporadnik pierwszej pomocy. Czego nie wolno robić, gdy ktoś ma atak padaczkowy?

To nieprawda, że krzyczy i macha. Jak rozpoznać osobę, która się topi?

Plastry zsuwają ci się z palców? Pewnie, jak większość osób, zakładasz je źle!