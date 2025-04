5 z 9

Pierwsza pomoc - schemat postępowania

Kolejny krok to wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Wykonujemy ją w algorytmie 30:2, czyli 30 uciśnięć mostka - 2 oddechy. Ważne: resuscytację wykonujemy do momentu, gdy poszkodowany zacznie oddychać, do przyjazdu karetki bądź - w sytuacji wyjątkowej - do całkowitego wyczerpania sił. Nie przestajemy więc reanimować po kilku nieudanych próbach! Jeśli na miejscu wypadku jest więcej ludzi, osoby udzielające pomocy mogą się zmieniać.