Pierwsza pomoc w krajach tropikalnych

Wakacje w tropikach lub inne wyjazdy do dalekich krajów rozwijających się stwarzają liczne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia, wśród których najpopularniejszymi są: malaria, denga, odwodnienie, biegunka oraz zranienia. Jak udzielać wówczas pierwszej pomocy? Co spakować do apteczki przed wyjazdem?