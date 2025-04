Pyszna rybka, ale ma ości

W przypadku, gdy ość wbije się w gardło, nie należy, wbrew pozorom, jej popijać czy przegryzać chlebem. Takie działanie może tylko pogorszyć sytuację. Ość może wbić się mocniej lub przesunąć niżej. Ważne, aby w chwili wbicia się ości w gardło zachować spokój i udać się na ostry dyżur. Lepiej bowiem nie ryzykować, gdyż ości zawierają bakterie, które mogą doprowadzić do zakażenia.

Zadławienie osoby dorosłej



Zadławienie jedzeniem objawia się kaszlem i trudnościami w złapaniu oddechu. W przypadku, gdy pokarm doprowadzi do całkowitej niedrożności dróg oddechowych, osoba nie może wykasłać spożytego kęsa. Gdy zadławi się osoba dorosła, stajemy za nią i uderzamy pięć razy w okolice między łopatkami. Jeżeli to nie spowoduje wyrzucenia ciała obcego z przewodu pokarmowego, wówczas obejmujemy poszkodowanego ramionami i pięć razy energicznie uciskamy nadbrzusze ku górze. Obie czynności należy kontynuować do chwili, gdy osoba odkrztusi ciało obce i będzie mogła swobodnie zaczerpnąć powietrza.

Zadławienie dzieci

Dziecko może zakrztusić się nie tylko jedzeniem, ale również częścią zabawki, którą chciało odkryć z każdej strony i sprawdzić, jak smakują poszczególne części. Dlatego tak ważne jest kupowanie zabawek odpowiednich do wieku dziecka. Gdy dziecko już się zakrztusi, działamy podobnie jak z osobami dorosłymi. Z tą tylko różnicą, że małe dziecko, noworodka, układamy głową w dół tak, aby wystawała poza kolana, a dziecko starsze - w poprzek swoich ud. Po czym zdecydowanie wykonujemy uderzenie między łopatki. Ważne, aby w takiej sytuacji zachować spokój i nie panikować, a działać. Czas jest tutaj bardzo cenny i nie należy go tracić. Ponadto, po skutecznie przeprowadzonej pierwszej pomocy, dobrze, gdy dziecko obejrzy lekarz. Powinien stwierdzić, czy zakrztuszenie nie spowodowało uszkodzeń wewnętrznych i czy nic nie pozostało w drogach oddechowych.

Omdlenie

Do omdlenia może dojść pod wpływem silnych emocji, zmęczenia czy w zatłoczonym, dusznym pomieszczeniu. Szczególnie narażone są na to osoby starsze. Ruszając na ratunek, należy w pierwszej kolejności przenieść poszkodowanego w miejsce z dostępem świeżego powietrza, należy rozpiąć ubranie, unieść nogi tak, aby znajdowały się wyżej niż głowa i wezwać pogotowie.

Przejedzenie

Święta to smakowite potrawy, których, według tradycji, powinno być dwanaście. Naturalne jest, że pragniemy skosztować każdej z nich. Jeżeli nie zastosowaliśmy się do zasady „próbować a nie objadać”, wówczas możemy cierpieć z przejedzenia. Na ratunek ruszają ziołowe herbatki, które wspomogą pracę jelit oraz spacer na świeżym powietrzu. Spacer ma tą dodatkową korzyść, że zbliża członków rodziny i jest lekarstwem nie tylko dla ciała, lecz również dla duszy. Jeśli wszystko czego próbujemy na złagodzenie ostrego bólu, nie przynosi upragnionej ulgi, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

