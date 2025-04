Dlaczego dochodzi do wstrząsu?

Wstrząs kardiogenny jest przejawem niewydolności serca jako pompy. W wyniku braku efektywnego przepompowywania krwi do naczyń krwionośnych dochodzi do niedotlenia wielu narządów.

Jak rozpoznać wstrząs?

Mechanizmy obronne, które mają na celu zachować przepływ krwi w organach niezbędnych do przeżycia, odpowiadają za wystąpienie charakterystycznych objawów, takich jak blada, zimna i wilgotna skóra.

Pozostałe objawy wstrząsu wynikają z niedotlenienia tkanek i świadczą o realnym istnieniu zagrożenia. Na obraz ten nakładają się również objawy choroby podstawowej – przyczyny powstania stanu wstrząsowego.

W przypadku rozpoznania wstrząsu kardiogennego niezbędne jest wezwanie pogotowia ratunkowego oraz udzielenie pierwszej pomocy choremu!

W oczekiwaniu na lekarza

W czasie oczekiwania na przyjazd karetki, jeśli chory nie stracił przytomności, należy zachować z nim kontakt próbując go uspokoić. Jednocześnie cały czas powinno się oceniać podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie i bicie serca.

Jeśli osoba jest przytomna, należy polecić jej, aby ułożyła się płasko i wygodnie. O ile to możliwe, należy unieść jej nogi ponad poziom klatki piersiowej.

Uniesienia nóg nie stosuje się, gdy chory jest nieprzytomny, gdy istnieje podejrzenie urazu kręgosłupa, kończyny dolnej, klatki piersiowej lub gdy osoba poszkodowana odczuwa nasiloną duszność.

Chorego powinno się zabezpieczyć przed utratą ciepła, np. za pomocą koca termicznego.

Uwaga na powikłania wstrząsu!

Bardzo groźnym powikłaniem wstrząsu jest zatrzymanie krążenia. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji – bicie serca ustanie, tętno stanie się niewyczuwalne, a chory przestanie oddychać, wtedy powinno się natychmiast rozpocząć masaż serca (30 uciśnięć klatki piersiowej pamiętając o tym, że ręce układa się pośrodku mostka) naprzemiennie z oddychaniem usta-usta (2 oddechy). Czynność tę należy kontynuować aż do przyjazdu pogotowia.

Takim postępowaniem znacznie poprawiamy szanse chorego na przeżycie.

