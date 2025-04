Jaka rasa?

Psy ratownicze są specjalnie szkolone do poszukiwania ludzi. Psy lawinowe są wybierane spośród takich ras jak:

bernardyny długo i krótkowłose,

owczarki niemieckie,

goldeny retrievery,

owczarki szkockie krótkowłose,

bordery collie,

berneśkie psy pasterskie.

Pierwszy egzamin szczenięcia



Szczeniaki muszą pozytywnie przejść test Campbella, czyli zestaw pięciu ćwiczeń wykonywanych w ciągu kilku minut. Ćwiczenia są bardzo łatwe w interpretacji i dostarczają cennych wskazówek, które określają usposobienie zwierzęcia. Zadania określają: stopień socjalizacji, chęć towarzyszenia, dominację przez przymus, dominację społeczną oraz dominację przez podniesienie.

W celu przeprowadzenia tego testu osoba, która go przeprowadza, musi być obca dla szczeniaka. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane w miejscu spokojnym, nieznanym i pozbawionym rozpraszaczy, takich jak hałas, zabawki, osoby trzecie i inne zwierzęta.

Oczywiście jeden test nie wskaże w 100% psa, który będzie skutecznym ratownikiem, lecz dzięki niemu można zaobserwować pewne cechy psa (lękliwość, nadpobudliwość, agresja). Tylko psy o zrównoważonej psychice mogą zostać psami ratowniczymi.

Pożądane cechy



Skupienie uwagi na człowieku, chęć aportowania i zabawy to jedne z pożądanych cech psa ratowniczego. Do innych, równie bardzo istotnych, należy doskonała kondycja fizyczna. Zwierzę musi być wytrzymałe, odporne na niskie i wysokie temperatury, opady deszczu lub śniegu.

Szkolenie



Szkolenie psa, który ma ratować ludzi, jest procesem długotrwałym i opiera się na węchu psa. Milion razy czulszy węch psa potrafi, spośród wielu zapachów, wybrać ten, na którym mu zależy.

Psy ratownicze poszukują tylko żywych ludzi.

Pierwszym etapem jest socjalizacja szczenięcia – oswajanie go z otoczeniem, obecnością ludzi i zwierząt. Ważne jest również nauczenie psa odpowiedzialności i konsekwencji. Nauka posłuszeństwa to bardzo istotny element, ale aby go osiągnąć, uczy się psa pozytywnymi wzmocnieniami oraz poprzez zabawę. Tylko pies dobrze wyszkolony, czerpiący radość z tego, co robi, będzie doskonałym psem ratowniczym. Odpowiednia motywacja i pozytywne skojarzenia czynią psa niezrównanym poszukiwaczem ludzi przysypanych lub zaginionych.

Człowiek pod śniegiem



Szkolenie na psa lawinowego rozpoczyna się od zabawy w chowanego. Przewodnik chowa się w śniegowej dziurze, wraz z ulubioną zabawką psa, na oczach zwierzęcia. Gdy pies wejdzie do dziury, jest nagradzany zabawką. Zadania są coraz trudniejsze, aż dochodzi do przysypania obcej, dla psa, osoby, tak, aby zwierzę jej nie widziało. Stopniowo zwiększa się ilość osób, które pies ma znaleźć, a także wielkość obszaru do przeszukania.

Zadaniem psa jest praca w różnych warunkach, zarówno w dzień, jak i w nocy, na różnym terenie, bez względu na odgłosy otoczenia, w tym innych ludzi oraz zwierzęta.

Przeszkody i utrudnienia



Pies ratowniczy, podczas swojego szkolenia, jest ćwiczony na specjalnym torze przeszkód. Musi umieć chodzić po niestabilnym podłożu, drabinach, pochylniach i innych utrudnieniach, które może spotkać podczas ratowania człowieka. Przewodnik oswaja także psa z różnymi utrudnieniami, takimi jak: podnoszenia, przenoszenia, szelki, podpinanie do lin.

Pies, który został zapoznany ze wszelkimi utrudnieniami, podczas akcji nie jest niczym zaskoczony i działa pewnie.

Zgrany zespół



Odpowiednio wyszkolony pies potrzebuje odpowiedniego przewodnika. Osoba ta musi być opanowana, wyrozumiała i konsekwentna. Więź człowieka z psem musi opierać się na zaufaniu, bo tylko dzięki temu będą mogli wspólnie skutecznie pomagać w ratowaniu innych.

