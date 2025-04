Szczypie w nos i uszy

Szczególnie dzieci, osoby starsze i chore są wrażliwe na wychłodzenie i miejscowe odmrożenia. Maluchy, z powodu dużej powierzchni ciała w porównaniu z wagą, łatwo oddają ciepło.

U każdego człowieka częściami ciała, które najłatwiej ulegają , są palce u stóp, rąk, czubek nosa i uszy. Dlaczego się tak dzieje? Są to miejsca najbardziej wysunięte i niezabezpieczone przed utratą ciepła. Szczególnie o nie trzeba więc dbać na zimnie.

Strój na zimę

Pamiętaj, by ubierać się grubo, gdy masz zamiar spędzić dużo czasu na świeżym powietrzu. Strój „na cebulkę” stanowi najlepszą izolację nie wpuszczając zimna przez kolejne warstwy ubrania. Buty są ważną częścią stroju. Muszą być dobrze dopasowane, ocieplone, nieprzemakalne i z miejscem na skarpetkę. Nie zdejmuj rękawiczek gdy nie ma takiej potrzeby.

Do picia na ciepło

Do picia najlepiej nadają się ciepłe, słodkie napoje, które rozgrzewając wyrównują jednocześnie bilans energetyczny. Nie spożywaj na mrozie napojów alkoholowych, ponieważ rozszerzając naczynia zimnych części ciała ochładzają dodatkowo krew.

Plan działania na wypadek odmrożenia

Kiedy jednak, wbrew podjętym środkom, dojdzie do uszkodzenia ciała poprzez działanie niskiej temperatury, hipotermii czy odmrożenia, należy zastosować się do podstawowych zasad postępowania.

Na samym początku wezwać należy pogotowie ratunkowe. W czasie, kiedy pomoc będzie nadchodziła, my możemy stopniowo pomagać choremu wracać do sprawności. Poszkodowanego należy umieścić w ciepłym pomieszczeniu.

Gdy ubranie jest zamarznięte lub przemoczone, należy postarać się je zdjąć i owinąć człowieka ciepłymi kocami. Aktynie można zastosować ciepłe termosy, termofory czy koce elektryczne, zwracając szczególną uwagę na ich temperaturę. Mają one ogrzewać pacjenta, a nie go parzyć.

Aby to działanie było jak najskuteczniejsze, należy umieścić je w okolicach pachwin, szyi i klatki piersiowej, jako że tam przebiegają największe dostępne z zewnątrz naczynia krwionośne. Do picia przytomnemu pacjentowi podać można ciepłe, słodkie napoje. Rany odmrożeniowe należy przykryć jałowym gazikiem.

