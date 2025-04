Chociaż kryzysowe sytuacje, które zmuszają nas do szybkiego opuszczenia swoich domów na dłużej na szczęście należą do rzadkości, to jednak mogą się przydarzyć. Będziemy spać spokojniej, jeśli wcześniej się zabezpieczymy. Pierwszym krokiem jest posiadanie plecaka ewakuacyjnego z najpotrzebniejszym sprzętem, apteczką, jedzeniem i dokumentami, co pozwoli ci przetrwać co najmniej kilka dni poza domem. Plecak przyda się na wypadek pożaru, awarii instalacji czy innych zdarzeń, które wymagają ewakuacji budynku, w którym mieszkasz.

Co powinieneś spakować do plecaka ewakuacyjnego?

Plecak ewakuacyjny powinien być lekki, solidny i pojemny na tyle, by pomieścić rzeczy na kilka dni. Plecak będzie lepszym wyborem niż np. walizka, ponieważ nie zajmuje rąk i możesz się z nim wygodniej przemieszczać. Dobrze, jeśli każdy z domowników ma swój bagaż, dzięki czemu dostęp do zapasów będzie łatwiejszy i zmieści się ich więcej.

Wyposażenie plecaka na wypadek ewakuacji powinno zawierać:

kserokopie lub oryginały najważniejszych dokumentów zamknięte w szczelnej wodoodpornej torbie (dowód, ubezpieczenia, polisa, testament, upoważnienia, dokumentacja medyczna, numery telefonu do najbliższych osób, paszporty, akty urodzenia, małżeństwa, akty własności),

zamknięte w szczelnej wodoodpornej torbie (dowód, ubezpieczenia, polisa, testament, upoważnienia, dokumentacja medyczna, numery telefonu do najbliższych osób, paszporty, akty urodzenia, małżeństwa, akty własności), apteczka pierwszej pomocy , a w niej: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, opatrunki, bandaż, nożyczki, koc termiczny (ratowniczy, foliowy), plastry, chusta trójkątna, środek dezynfekujący (np. jodyna), węgiel aktywowany, środki przeczyszczające, rękawice lateksowe, maseczka do sztucznego oddychania, maski przeciwpyłowe,

, a w niej: leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, opatrunki, bandaż, nożyczki, koc termiczny (ratowniczy, foliowy), plastry, chusta trójkątna, środek dezynfekujący (np. jodyna), węgiel aktywowany, środki przeczyszczające, rękawice lateksowe, maseczka do sztucznego oddychania, maski przeciwpyłowe, wodoodporne folia i taśma , aby można było się schronić lub okryć,

, aby można było się schronić lub okryć, lekarstwa , które przyjmujemy na stałe lub są nam niezbędne (np. adrenalinę, leki na astmę, cukrzycę, nadciśnienie),

, które przyjmujemy na stałe lub są nam niezbędne (np. adrenalinę, leki na astmę, cukrzycę, nadciśnienie), zapasowe klucze do domu i samochodu,

do domu i samochodu, pieniądze w gotówce,

w gotówce, jeden zestaw ciepłych ubrań , bielizny i obuwia na zmianę dla każdego domownika,

, bielizny i obuwia na zmianę dla każdego domownika, śpiwór lub koc, okrycie przeciwdeszczowe ,

, żywność , która wystarczy na kilka dni dla wszystkich domowników: w puszkach, z długim terminem przydatności do spożycia, pożywienie wysokokaloryczne (np. krakersy, batony, suszone owoce), kawa, herbata, cukier, sól, puszkowane soki, zupy, jedzenie dla niemowląt, dla twoich zwierząt,

, która wystarczy na kilka dni dla wszystkich domowników: w puszkach, z długim terminem przydatności do spożycia, pożywienie wysokokaloryczne (np. krakersy, batony, suszone owoce), kawa, herbata, cukier, sól, puszkowane soki, zupy, jedzenie dla niemowląt, dla twoich zwierząt, woda : najlepiej 4-5 litrów na osobę, aby wystarczyła na 3-5 dni,

: najlepiej 4-5 litrów na osobę, aby wystarczyła na 3-5 dni, przenośny filtr do wody (tzw. słomka życia) , który umożliwia picie wody z różnych źródeł, nawet kałuży,

, który umożliwia picie wody z różnych źródeł, nawet kałuży, sprzęty i narzędzia : radio na baterie, latarki na baterię lub dynamo (zapasowe baterie), powerbank, nóż, otwieracz do puszek, zapałki wodoodporne, lusterko, gwizdek - aby móc wezwać pomoc, przybory do higieny (szczoteczki, pasta, mydło, chusteczki higieniczne, papier toaletowy),

: radio na baterie, latarki na baterię lub dynamo (zapasowe baterie), powerbank, nóż, otwieracz do puszek, zapałki wodoodporne, lusterko, gwizdek - aby móc wezwać pomoc, przybory do higieny (szczoteczki, pasta, mydło, chusteczki higieniczne, papier toaletowy), mapa okolicy oraz miejsc, w które trzeba się udać w razie katastrofy - mogą ci się przydać w zależności od miejsca, w którym mieszkasz,

- mogą ci się przydać w zależności od miejsca, w którym mieszkasz, kredki, kartki, zajmujące niewiele miejsca gry, którymi będzie można zająć dzieci.

Nie wszystko musi zmieścić się do plecaka, ale wymienione rzeczy powinny znajdować się w jednym miejscu w domu, aby nie trzeba było marnować czasu na ich szukanie.

Sprawdzaj regularnie zawartość plecaka ewakuacyjnego

Zawartość plecaka ewakuacyjnego powinna być sprawdzana przynajmniej raz do roku. Zapasy, które wkrótce stracą ważność, możesz wykorzystać na bieżąco, a do plecaka włóż nowe produkty. Zwróć uwagę także na termin ważności leków. Jeśli są przeterminowane, trzeba je wymienić. Leki przeterminowane należy wyrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach, przychodniach i szpitalach.

Jak jeszcze możesz się przygotować na kryzysowe sytuacje?

Pomyśl na spokojnie, jakie jeszcze materialne rzeczy w twoim domu są dla ciebie ważne. Drobne, takie jak biżuteria, możesz zamknąć w szczelnej torbie, którą także zabierzesz w razie konieczności.

Gdy musisz pozostać w domu na dłużej

Zdarzają się sytuacje zmuszające nas nie do ucieczki, a do pozostania w domu przez dłuższy czas - na nie też się warto przygotować. Wyposażenie plecaka ewakuacyjnego może ci się przydać, ale szczególnie ważne będą zapasy jedzenia z długim terminem przydatności, niewymagającego gotowania, a także woda butelkowana. Zwróć uwagę na to, żeby produkty spożywcze były wysokokaloryczne. Organizacje zajmujące się zarządzeniem kryzysowym zalecają przygotowanie przynajmniej 10 litrów wody na każdego domownika.

Czerwony segregator

To jeden segregator z najważniejszymi dokumentami twojej rodziny. Taki segregator możesz chwycić zawsze, kiedy nie ma czasu ani głowy do szukania ważnych rzeczy. Powinny się w nim znaleźć:

odpisy aktów urodzenia, małżeństwa oraz dokumenty nadania PESEL,

dowody osobiste lub ich kserokopie,

paszporty,

polisy ubezpieczeniowe (dotyczące domu, samochodów, życia itd.),

akty notarialne,

umowy pożyczek, powiernicze, zakupu (np. samochodu),

spis rachunków bankowych,

testamenty,

lista zobowiązań (kredytów),

dokumentacja medyczna dot. choroby przewlekłej,

świadectwa adopcji,

i inne dokumenty, które są ważne w twoim przypadku.

Dysk z ważnymi plikami

Przyda się nie tylko w sytuacjach kryzysowych. Zapisanie najważniejszych plików na dysku zewnętrznym będzie zbawienne, gdy twój komputer zaatakuje wirus lub zostanie uszkodzony. Dysk jest też idealnym rozwiązaniem, gdy musisz uciekać i nie masz czasu na zbędne czynności. Możesz go schować np. do plecaka ewakuacyjnego.

Najważniejsze numery telefonów

Zrób listę z najważniejszymi numerami telefonów.

Główne telefony alarmowe to:

Ogólnopolski Telefon Alarmowy: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999

Straż Pożarna: 998

Policja: 997

Spisz w jednym miejscu numery telefonów do najważniejszych osób z rodziny lub znajomych na wypadek, gdybyś utracił swoją listę kontaktów w telefonie. Mogą ci się przydać również numery do dostawców energii i gazu.

