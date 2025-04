Co to jest krwotok?

Krwotok jest to termin, który oznacza utratę krwi w wyniku przerwania ciągłości naczynia krwionośnego. Krwotoki dzielą się na zewnętrzne i wewnętrzne.

Krwotok zewnętrzny – z tętnicy czy żyły?

Krwotoki zewnętrzne są to sytuacje, gdy krew wypływa na zewnątrz organizmu. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku urazu z przerwaniem ciągłości skóry. Pierwszym objawem jest pojawienie się krwi w miejscu uszkodzenia. W zależności od tego, jaki odcień ma kolor krwi i z jaką intensywnością opuszcza ona układ naczyniowy, można wnioskować czy uszkodzeniu uległa tętnica czy żyła.

Jeśli krwotok powstał w skutek przerwania tętnicy, to krew jest jasno-czerwona i wypływa pod zwiększonym ciśnieniem.

Dla krwotoku żylnego charakterystyczne z kolei jest to, że krew ma barwę ciemno-czerwoną i wypływa powoli.

Zdarza się, że krwotok występuje w wyniku przerwania naczyń włosowatych, czyli drobnych naczynek, które łączą tętnice i żyły. W takim przypadku krew „sączy się“ z rany, a jej barwa jest pośrednia pomiędzy dwoma powyższymi.

Utrata krwi

Duże znaczenie ma ilość krwi jaką stracił chory. Szybka utrata do 20% całkowitej objętości w krótkim czasie nie powinna stanowić zagrożenia życia. Jednak jeśli jest to więcej niż 20%, może dojść do rozwoju wstrząsu hipowolemicznego.

Wraz z pojawieniem się wstrząsu, pojawiają się również charakterystyczne objawy, jakie można zaobserwować u pacjenta. Należą do nich:

blada, zimna i wilgotna skóra;

wzrost częstotliwości uderzeń serca;

zanik lub słabo wyczuwalne tętno;

przyśpieszone oddychanie;

zaburzenia świadomości (nadmierna senność, dezorientacja, utrata przytomności);

niskie ciśnienie tętnicze.

Ich rozpoznanie jest szczególnie ważne, ponieważ w przypadku drugiej grupy krwotoków (wewnętrznych) krew pierwotnie nie jest widoczna. Co prawda z czasem wydostaje się ona przez różne otwory ciała, jednak już wcześniej może dojść do wystąpienia wstrząsu.

Krwawienie wewnętrzne – czasem nie daje widocznych objawów

Istotą krwotoków wewnętrznych jest wylewanie się krwi do przestrzeni organizmu ludzkiego – bardzo często jest to przewód pokarmowy, drogi rodne i górne drogi oddechowe. Jest to o tyle korzystne, że krwawienie takie szybko udaje się rozpoznać, ponieważ chory np. wymiotuje krwią lub oddaje ją wraz ze stolcem.

Dużo bardziej zdradliwe są jednak przypadki wynaczynienia krwi do zamkniętych przestrzeni organizmu ludzkiego, np. do jamy otrzewnej czy jamy opłucnej. W takim przypadku jedyne objawy wynikają ze zwiększenia się ciśnienia w zamkniętej przestrzeni.

Z tego względu najbardziej dramatyczny przebieg z krwotoków wewnętrznych mają krwotoki z wynaczynieniem krwi do jamy czaszki oraz do worka osierdziowego!

W przypadku rozpoznania krwotoku niezbędne jest sprawne udzielenie pierwszej pomocy.