Podgrzybki to jedne z najchętniej poszukiwanych w lasach jadalne grzyby. Mają wyrazisty smak i zapach, ale też wiele cennych dla zdrowia składników. Podgrzybki należą do rodziny borowikowatych. Główni przedstawiciele to podgrzybek brunatny, podgrzybek zajączek, podgrzybek złotawy i podgrzybek żeberkowaty. Sprawdź, czy podgrzybki mogą być trujące.

Podgrzybki nie są grzybami trującymi, ale zjedzone w postaci surowej mogą powodować zatrucie. Podgrzybkami potocznie nazywa się również borowiki — niektóre z nich są trujące, szczególnie niebezpieczny jest borowik szatański. Szkodliwy dla organizmu jest także podgrzybek siniak (borowik ponury). Jakie jeszcze podgrzybki mogą szkodzić? Unikaj zrywania okazów rosnących blisko ruchliwych dróg, ponieważ podobnie jak inne grzyby mają zdolność gromadzenia metali ciężkich, które są dla człowieka toksyczne.

Pamiętaj, że wbrew powszechnej opinii grzyby z gąbką również mogą być bardzo szkodliwe dla człowieka. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Trujące i niejadalne grzyby z gąbką

Podgrzybkiem trującym może być podgrzybek nieprawidłowo przygotowany, ponieważ niektóre okazy w stanie surowym są szkodliwe. Dotyczy to jednego z najbardziej cenionych grzybów jadalnych — podgrzybka brunatnego. Jest to grzyb bardzo smaczny i zdrowy, ale zjedzony bez odpowiedniego przygotowania wywoła zatrucie. Zawsze należy go przed spożyciem poddać odpowiedniej obróbce. Nie należy od nie grzybów jadalnych na surowo.

fot. Podgrzybek brunatny jest trujący w postaci surowej / Adobe Stock, Maciej Bonk

Podgrzybek brunatny rośnie w lasach mieszanych i iglastych, najczęściej pod sosnami i świerkami. Jest bardzo pospolity w Europie. Owocniki mają od 3 do 15 cm średnicy, a trzon od 3 do 12 cm. Młode podgrzybki są niemal czarne, później robią się brązowe. Gąbka (rurki) ma kolor bardzo jasny (młode grzyby) lub żółty, a pod naciskiem sinieje.

Podgrzybkiem trującym potocznie nazywa się borowika szatańskiego. Jest to silnie toksyczny grzyb ze względu na zawartość podrażniających przewód pokarmowy żywic oraz toksyn (muskaryny i bolesatyny). Jest bardzo podobny do poszukiwanego przez grzybiarzy borowika szlachetnego. Rośnie w lasach liściastych pod dębami i bukami. Ma nieprzyjemny smak, dlatego niektórzy zaliczają go do grzybów niejadalnych. Jest to gatunek chroniony, dlatego nie wolno go niszczyć ani zrywać.

fot. Borowik szatański jest grzybem trującym / Adobe Stock, Vadim

Owocniki borowika szatańskiego osiągają średnicę od 6 do 25 cm. Trzon ma od 4 do 12 cm długości. Kapelusz szatana jest jasny, szary lub żółtozielony, rurki młodych grzybów są żółte, a następnie stają się oliwkowe (sinieją pod wpływem nacisku lub uszkodzenia), trzon zaś jest różowy w środkowej części.

Objawy zatrucia podgrzybkiem nieprawidłowo przygotowanym to przede wszystkim dolegliwości żołądkowo-jelitowe:

ból brzucha,

nudności,

wymioty,

biegunka.

Inne możliwe objawy, które towarzyszą zatruciu borowikiem szatańskim (nazywanym też podgrzybkiem trującym), to objawy zatrucia grzybami:

ból głowy,

zaburzenia neurologiczne,

zaburzenia widzenia,

halucynacje,

łzawienie oczu,

rumień,

potliwość,

spadek ciśnienia.

Zatrucie „szatanem” wymaga pilnej pomocy medycznej. Dlatego w przypadku wystąpienia niepokojących objawów po zjedzeniu grzybów trzeba udać się do szpitala lub wezwać pogotowie. Należy też w miarę szybko wywołać wymioty, aby ograniczyć ilość toksyn przedostających się do krwiobiegu.

