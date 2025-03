Ludzie z wielu miejsc w Polsce są w dramatycznej sytuacji spowodowanej powodziami. Tracą dorobki całego życia i dach nad głową, a odbudowanie zniszczeń będzie wymagało ogromnych środków finansowych. Dlatego w całej Polsce trwają zbiórki dla powodzian. Potrzebne są środki finansowe i rzeczowe.

Akcje pomocowe dla powodzian ruszyły w całej Polsce. Wpłacane pieniądze będą wykorzystywane m.in. na prace remontowe w zniszczonych przez żywioł budynkach. Uważaj na niezweryfikowane zbiórki, których wspieranie wiąże się z ryzykiem oszustwa. Oto lista zaufanych instytucji i firm, które wspierają powodzian finansowo i poprzez które można pomóc:

Polski Czerwony Krzyż dla powodzian

Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę pieniężną, aby zapewnić niezbędne środki na pomoc osobom dotkniętym powodzią, m.in. w Stroniu Śląskim, Kłodzku i Głuchołazach.

Pieniądze dla powodzian można wpłacać przez:

stronę internetową PCK,

poprzez BLIK na numer 794 33 22 11,

przelewem tradycyjnym na konto 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060.

Caritas Polska dla powodzian

Ogólnopolską zbiórkę uruchomiła Caritas Polska. Szczegóły akcji znajdziesz tutaj: zbiórka Caritas.

Tak możesz dokonywać wpłat:

na stronie caritas.pl,

poprzez BLIK na numer 668 070 000 tytułem POWODZ,

przelewem tradycyjnym na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem POWODZ.

Instytucja przekazała już 400 000 zł na pilną pomoc interwencyjną powodzianom.

To środki, które trafią do diecezjalnych ośrodków Caritas na terenach dotkniętych powodzią i będą mogły być wydane na pilne potrzeby - podało Caritas.

Siepomaga.pl dla powodzian

Siepomaga.pl prowadzi m.in. ogólnopolską zbiórkę pieniężną dla powodzian. Możesz przelać dowolną poprzez stronę internetową: www.siepomaga.pl/powodzie.

Na bieżąco monitorujemy potrzeby poszkodowanych z całej Polski, by docierać z pomocą tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. 100% zebranych środków zostanie przekazana na wsparcie poszkodowanych w wyniku powodzi - czytamy na siepomaga.pl

Pomagam.pl dla powodzian

Fundacja Pomagam.pl uruchomiła zbiórkę SOS Powódź: Południe Polski potrzebuje pomocy. Tutaj możesz finansowo wesprzeć akcję przez stronę zbiórka Pomagam.pl, na której znajdziesz kilka zweryfikowanych i oficjalnych zrzutek, m.in.: "Dolnośląskie OSP walczą z naturą", "Pomoc dla psiaków z Nysy" czy "Pomoc dla powodzian". Fundacja zachęca także do zakładania własnych darmowych zbiórek w imieniu bliskich lub innych osób poszkodowanych.

Wiele organizacji zbiera nie tylko środki finansowe przeznaczone na pomoc dla powodzian, ale organizuje też zbiórki niezbędnych rzeczy, takich jak artykuły higieniczne, woda i żywność. W kryzysowych sytuacjach, gdy nie ma dostępu do sklepów, dostęp do podstawowych artykułów staje się niemożliwy.

Zbiórka rzeczy dla powodzian PCK

Taką akcję prowadzi m.in. Polski Czerwony Krzyż. Zbierane są następujące produkty:

Woda butelkowana – kluczowa dla zapewnienia dostępu do czystej wody, szczególnie tam, gdzie lokalne wodociągi zostały zniszczone, w efekcie odcinając lokalną społeczność od wody pitnej.

– kluczowa dla zapewnienia dostępu do czystej wody, szczególnie tam, gdzie lokalne wodociągi zostały zniszczone, w efekcie odcinając lokalną społeczność od wody pitnej. Żywność o długim terminie przydatności – konserwy, suchary, ryż, makaron i inne produkty, które będą łatwe do przechowywania i dystrybucji.

– konserwy, suchary, ryż, makaron i inne produkty, które będą łatwe do przechowywania i dystrybucji. Środki higieniczne – mydła, szampony, pasty do zębów, pieluchy oraz inne produkty higieny osobistej.

– mydła, szampony, pasty do zębów, pieluchy oraz inne produkty higieny osobistej. Środki czystości – detergenty, płyny do dezynfekcji, rękawice ochronne, które pomogą w sprzątaniu zalanych miejsc i zapobiegną rozprzestrzenianiu się chorób.

Dary można dostarczać do oddziałów okręgowych PCK w miastach wojewódzkich.

W najbardziej dotkniętych powodzią regionach zgłasza się też zapotrzebowanie na pompy i osuszacze, za pomocą których można osuszać zalane budynki.

Zbiórka rzeczy dla powodzian Caritas Polska

Caritas zaapelował o pomoc rzeczową od firm, bowiem chodzi o hurtowe ilości takich produktów, jak:

osuszacze,

woda pitna,

agregaty prądotwórcze,

łopaty,

taczki,

gumowce,

ścierki,

artykuły higieniczne,

żywność z długim terminem ważności.

Pomoc rzeczowa od firm może być zgłaszana na adres powodz@caritas.org.pl.

Zbiórki rzeczy organizowane przez samorządy w całej Polsce

Mieszkańcy i samorządy wielu polskich gmin organizują pomoc dla osób dotkniętych katastrofą. O szczegóły dotyczące zbiórek dla powodzian najlepiej pytać w najbliższych nam urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Warszawa

Miasto stołeczne Warszawa apeluje o przynoszenie rzeczy pilnej potrzeby dla powodzian. Zbiórka dotyczy w tej chwili najbardziej niezbędnych produktów:

woda do picia w butelkach,

środki czystości,

sucha żywność.

Dzisiaj priorytetem jest najpilniejsza pomoc. Lista będzie aktualizowana, a rzeczy na bieżąco transportowane do naszych przyjaciół - mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ.

Gdańsk

Fundacja Gdańska uruchomiła zbiórkę pieniężną Gdańsk Pomaga Powodzianom. Celem jest zakup niezbędnego sprzętu do minimalizowania strat powodzi w południowo-zachodniej Polsce.

Link do zrzutki: TUTAJ

Przelew tradycyjny:

Nazwa odbiorcy: Fundacja Gdańska

Adres: ul. Długi Targ 28/29, 80-830 Gdańsk

Nr rachunku: 92 1090 1098 0000 0001 1637 4445

Tytuł: Gdańsk Pomaga Powodzianom

Szczecin

Szczecin także włącza się w pomoc dla powodzian.W Netto Arena Szczecin ruszyła zbiórka darów, które trafią do mieszkańców najbardziej dotkniętych powodzią. Potrzebne są takie rzeczy jak:

woda w butelkach lub baniakach,

sucha żywność,

środki czystości oraz higieniczne,

karma dla zwierząt pewnie także się przyda,

ciepła odzież.

Władze miasta proszą o to, aby produkty były w miarę zapakowane, co znacząco przyspieszy całą akcję. Punkt czynny od godz. 8:00 do godz. 18:00.

Kraków

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski również zaapelował o pomoc dla osób z terenów dotkniętych powodzią. Prośbę skierował zwłaszcza do firm, które mogą zapewnić pomoc w ilościach hurtowych i zawieźć dary na miejsce swoim transportem. Na stronie krakow.pl znajdują się adresy, pod które można przywozić rzeczy.

W Urzędzie Miasta Krakowa została uruchomiona infolinia i adres e-mail dla osób, które chcą pomagać:

infolinia: 885 303 129 (czynna od godz. 8.00 do 18.00),

e-mail: krakowwspiera@um.krakow.pl

Najbardziej potrzebne artykuły to:

- żywność:

gotowa do spożycia, w słoikach,

herbata, kawa, cukier,

kuchenki turystyczne wielopalnikowe lub gazowe,

turystyczne butle gazowe,

pojemniki na wodę / kanistry na 10 litrów i więcej.

- artykuły różne:

ręczniki papierowe,

gąbki do mycia naczyń,

karimaty,

śpiwory,

materace,

koce,

komplety pościeli,

taśma klejąca i samoprzylepna,

latarki,

baterie alkaliczne AA / AAA,

świeczki długopalne,

powerbanki i ładowarki uniwersalne,

naczynia jednorazowe,

koce termiczne,

- artykuły sanitarne:

mydła naturalne,

żele pod prysznic,

proszki do prania,

szampony,

pasty do zębów,

szczoteczki do zębów,

płyny do mycia naczyń,

płyny do powierzchni,

papier toaletowy,

chusteczki wilgotne (sanitarne),

- podstawowe artykuły medyczne:

bandaże,

opatrunki na drobne urazy (otarcia, zacięcia),

płyny / spraye antyseptyczne,

plastry (różne rozmiary).

Poznań

Miasto Poznań zorganizowało zbiórkę dla powodzian wraz z poznańskim Caritasem oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Mieszkańcy mogą przynosić dary do Poznań Congress Center (wjazd bramą nr 11 od ul. Głogowskiej), w godz. 10.00-12.00 i 18.00-20.00, od wtorku do piątku (17-20 września). Firmy zainteresowane udzieleniem pomocy rzeczowej powinny kontaktować się z przedstawicielem Caritas, Markiem Miśkiem, mail: misiek@caritaspoznan.pl

W tej chwili najpilniej potrzebne są:

butelkowana woda pitna,

żywność o długim terminie przydatności do spożycia,

środki czystości i higieny osobistej,

karma dla zwierząt.

Caritas w Poznaniu również udostępnia konto, na które można wpłacać pieniądze dla osób poszkodowanych powodzią:

Caritas Archidiecezji Poznańskiej, nr konta: 70 1090 1362 0000 0000 3602 2297; tytuł: Cel charytatywny - powódź

Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc osobom poszkodowanym w klęsce żywiołowej. Caritas w Poznaniu przygotowuje też łóżka polowe, koce, materace, wodę, agregaty prądotwórcze oraz pompy szlamowe, które zostaną przekazane diecezjalnym Caritas w najbardziej dotkniętych regionach - czytamy w apelu.

W powodzi ucierpieli nie tylko ludzie, wśród potrzebujących są też zwierzęta. Pomocy udzielają im m.in.: DIOZ, OTOZ, Fundacja Judyta, Eko Straż, Schronisko Pegasus.

Wsparcie można okazać, dokładając swoją cegiełkę do ogólnopolskiej zbiórki organizowanej przez Fundację RatujemyZwierzaki. - „Celem jest pomoc tym najbardziej poszkodowanym schroniskom, Fundacjom oraz Stowarzyszeniom, ratującym zwierzaki. Bardzo boimy się o ich los!” - informuje organizacja. Możesz przelać dowolną kwotę pod tym adresem: www.ratujemyzwierzaki.pl/en/powodz-zwierzeta

W siedzibie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt (OTOZ Animals) w Bojanie (woj. pomorskie) ul. Rzemieślnicza 2 i w schronisku Ciapkowo w Gdyni trwa zbiórka dla zwierzęcych powodzian.

Potrzebne rzeczy dla zwierząt poszkodowanych w powodzi:

dobrej jakości karma sucha i mokra dla psów i kotów,

woda butelkowana niegazowana,

artykuły dla zwierząt: legowiska, miski, smycze, obroże, transporterki dla kotów,

środki czystości takie jak płyny uniwersalne i WC, płyny do naczyń, mydła w płynie,

materiały do sprzątania: ściereczki, gąbki, szczotki na kijach, miotły, szufelki, wiadra, mopy,

materiały higieniczne: podkłady, ręczniki papierowe,

latarki z bateriami,

podstawowe środki opatrunkowe,

materiały do wyściełania takie jak koce, kołdry bez pierza (poduszki nie), poszewki, ścierki, ręczniki.

Fundacje poszukają również domów tymczasowych dla psów, które ucierpiały wskutek powodzi. Jeżeli pod twoim dachem może zamieszkać potrzebujące zwierzę, to takiej pomocy udzielisz np. poprzez Fundację Judyta.

Warto również skontaktować się ze schroniskami z zalanych terenów.

