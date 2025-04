fot. Fotolia

Dr Mariusz Duda podpowiada, jak domowymi sposobami uśmierzyć ból po oparzeniu jamy ustnej.

Lodowe okłady

Tak jak w przypadku większości urazów, również i tutaj lód przyniesie ukojenie. Jest produktem dość łatwo dostępnym, nawet jeśli do oparzenia dojdzie w restauracji lub pizzerii. Serwowane napoje zazwyczaj zawierają kostki lodu. Starajmy się ssać kawałki lodu tak, by zmieniały swoje położenie w jamie ustnej, niekoniecznie dociskając je do samej rany.

Solna płukanka

Niektórym może wydać się to zaskakujące, ponieważ sól zazwyczaj działa drażniąco uszkodzoną skórę lub błony śluzowe. Jednak od wieków używana jest w leczeniu owrzodzeń oraz chorób gardła. Również w przypadku poparzenia przyniesie ulgę. Należy wymieszać ¼ łyżeczki soli w szklance ciepłej wody. Taką mieszankę trzymajmy w ustach lub płuczmy je nią tak często, jak tylko jest to możliwe. Nie tylko zniwelujemy ból, ale także odkazimy podrażnione rejony jamy ustnej.

Mleko

Wypicie mleka działa kojąco w przypadku, gdy zjemy zbyt pikantną potrawę. Okazuje się, że pomoże również w razie poparzenia. Jeśli mamy je w lodówce lub pobliskim sklepie, tak szybko jak to możliwe wypijmy trochę chłodnego napoju. Jeśli nie możemy go spożywać z powodu nietolerancji pokarmowej lub alergii, po prostu poprzestańmy na płukaniu.

Leki na afty

Wszelkiego rodzaju środki sprzedawane bez recepty na afty lub owrzodzenia powinny uśmierzyć ból. Wystarczy zapytać farmaceutę, a ten powinien nam coś polecić.

Niektóre z tabletek na gardło zawierają benzokainę , która stosowana jest do łagodzenia oparzeń. W sprzedaży dostępne są również spreje i żele o miejscowym działaniu przeciwbólowym. Jeśli dyskomfort jest duży lub uraz dotyczy dziecka, warto skorzystać z któregoś z dostępnych środków.

Ochrona jamy ustnej

Nie ma możliwości opatrzenia oparzeń powstałych wewnątrz jamy ustnej. Dlatego tak ważne jest, by zapewnić im maksymalną ochronę. Z tego powodu powinniśmy zrezygnować w najbliższym czasie ze spożywania potraw gorących i pikantnych. Mogą one dodatkowo podrażnić błonę śluzową. Starajmy się także nie dotykać językiem, a tym bardziej palcami zranionego miejsca.

Każde oparzenie wymaga czasu by się zagoić. W przypadku niepokojących lub nieustępujących objawów należy zwrócić się do specjalisty. Choć oparzenia powstałe w wyniku spożywania zbyt gorących posiłków zazwyczaj nie są groźne dla życia, to potrafią bardzo je uprzykrzyć. Dlatego wraz z nadejściem chłodniejszych dni, gdy zmarznięci będziemy próbowali ogrzać się gorącą herbatą, lepiej sprawdźmy dokładnie jej temperaturę.

