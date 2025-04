Porażenie piorunem występuje rzadko, jednak nie wolno bagatelizować tego zagrożenia. Sprawdź, dlaczego porażenie piorunem może być śmiertelne, dowiedz się jak udzielić pierwszej pomocy i co robić, by uniknąć trafienia piorunem podczas burzy.

Dlaczego porażenie piorunem może być śmiertelne?

Jedną z przyczyn zgonów wśród ofiar porażenia piorunem jest wystąpienie fibrylacji komór sercowych na skutek przepływu piorunowego przez ciało człowieka. W takiej sytuacji komory serca nie kurczą się, przez co nie spełnia ono swojej podstawowej funkcji: rozprowadzania utlenionej krwi do mózgu. Prowadzi to do zatrzymania krążenia krwi i odcięciu dopływu tlenu. Ofiara

zazwyczaj nie pamięta samego zdarzenia i stale traci przytomność, a czasami nawet wzrok i słuch.

Czy można przeżyć porażenie piorunem?

Jak udzielić pierwszej pomocy osobie trafionej piorunem?

Przede wszystkim: jak najszybciej wezwij na miejsce zdarzenia pogotowie ratunkowe! Gdy pogotowie będzie już zawiadomione, przejdź do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Pamiętaj, że w przeciwieństwie do osób porażonych prądem z sieci, ofiar wyładowań atmosferycznych możemy dotykać bez obaw o nasze zdrowie! Co powinnaś zrobić?

Jeśli jest to możliwe, postaraj się się przenieść poszkodowanego w bardziej bezpieczne miejsce , gdyż wbrew popularnemu powiedzeniu, zdarza się, że piorun podczas jednej burzy uderza w to samo miejsce kilka razy.

, gdyż wbrew popularnemu powiedzeniu, zdarza się, że piorun podczas jednej burzy uderza w to samo miejsce kilka razy. Następnie sprawdź oddech. Jeżeli poszkodowany oddycha samodzielnie, ułóż jego ciało w bezpiecznej pozycji i go monitorujemy, aż do przybycia ekipy ratunkowej. Jeżeli porażona osoba nie oddycha, natychmiast przechodzimy do resuscytacji, wykonując 30 uciśnięć klatki piersiowej na 2 oddechy. Jeżeli w pobliżu zdarzenia znajduję się defibrylator AED nie zawahajmy się go użyć.

Nie bójmy się sięgać po defibrylator, jeśli jest taka potrzeba. To nic skomplikowanego. Po uruchomieniu urządzenia, użytkownik cały czas jest prowadzony przez wyraźne instrukcje głosowe. Aby móc używać sprzętu nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie medyczne. Użycie defibrylatora AED zwiększa szanse na uratowanie życia aż o 70%.

– wyjaśnia Mieszko Skoczylas z Physio-Control.

Jak się chronić podczas burzy?

Przede wszystkim nie lekceważ zagrożenia i pamiętaj, że wszystkie opady z wyładowaniami atmosferycznymi stanowią ryzyko.

Najlepszym schronieniem przed burzą są budynki z instalacją odgromową. Mosty, namioty, zadaszone altanki i inne prowizoryczne schronienia nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia przed porażeniem piorunem. Dobrym wyborem są też samochody, ważne jednak, by stanąć autem z dala od drzew, które są naturalnym „celem” dla piorunów.

Nigdy nie szukaj schronienia pod wysokimi drzewami, wieżami i słupami energetycznymi, unikaj terenów otwartych (łąki, polany) a jeżeli przed rozpoczęciem burzy znajdujesz się na jeziorze lub rzece, postaraj się jak najszybciej dotrzeć do brzegu i poszukać schronienia.

Co robić podczas burzy w domu, samochodzie, w lesie, nad wodą i innych miejscach?

Na stronie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej są dostępne aktualne prognozy pogody oraz wydawane są specjalne ostrzeżenia dla wszystkich regionów w Polsce. Warto w czasie wakacyjnych podróży regularnie odwiedzać ta strony, tak aby być przygotowanym, kiedy usłyszymy grzmoty zwiastujące nadejście burzy.

