Co powinno Cię zaniepokoić?

Najczęstszymi objawami rozpoczynającego się poronienia są ból w podbrzuszu i krwawienie z dróg rodnych. Przedłużanie się objawów zagraża zarówno ciąży, jak i zdrowiu kobiety, powodować może bowiem znaczną utratę krwi i zakażenie ogólnoustrojowe.

Największą niewątpliwość może budzić fakt, że kobieta wcale nie musi wiedzieć, że jest w ciąży. Dlatego właśnie w pierwszej kolejności należy ustalić czy krwawienie dotyczy dróg rodnych, czy może układu pokarmowego lub układu moczowego.

Działanie ratownika

Kiedy ustalisz już, że obfite krwawienie z dróg rodnych dotyczy kobiety, u której potwierdzona lub niewykluczona jest ciąża, rozpocznij działanie.

W pierwszej kolejności zabezpiecz pacjentkę: postaraj się, by była spokojna i było jej wygodnie. Wezwij pogotowie ratunkowe, które przewiezie ją na najbliższy oddział ginekologiczny szpitala.

Nie staraj się tamować krwawienia, przydadzą się jednak dobrze wchłaniające podpaski.

Nie podawaj jedzenia, picia ani leków, ponieważ niezbędne może okazać się znieczulenie na dalszym etapie leczenia.

Niepomyślna diagnoza

W przypadku podejrzenia poronienia w szpitalu wykonuje się badanie usg, by ocenić tętno płodu oraz badanie hormonów ciążowych. Jeśli występuje krwawienie czy znaczne rozwarcie szyjki, a ciąża pozostaje żywa, podejmuje się próby jej uratowania. W przypadku niepomyślnego wyniku tych badań, gdy ciążę uzna się za obumarłą, należy przejść do leczenia kobiety.

Jakie są możliwości leczenia?

W przypadku małej ciąży podaje się leki umożliwiające samoistne wydalenie obumarłego zarodka. Powodują one skurcze macicy, rozwieranie się szyjki macicy i krwawienie.

Niezbędne jest również wyłyżeczkowanie jamy macicy. Jest to krótki zabieg polegający na wyczyszczeniu z dojścia od strony pochwy jamy macicy i pobraniu do badania histopatologicznego uzyskanego materiału.

Możliwe powikłania

W przypadku zdiagnozowania poronienia, wykluczenia wszelkich wątpliwości co do obumarcia ciąży, oraz zastosowania leczenia monitoruje się parametry pacjentki.

Głównym problemem pojawiającym się po poronieniu są zaburzenia koagulologiczne. Najcięższym powikłaniem jest zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego polegający na poważnych zaburzeniach krzepnięcia (z jednej strony krew krzepnie w naczyniach, a z drugiej obserwuje się krwawienia z powodu wykorzystania czynników krzepnięcia i komórek krwi za nie odpowiedzialnych w innym miejscu). W przypadku ich wystąpienia podaje się stosowne leki. Gdy nie jest leczony, stan ten doprowadzić może nawet do znacznego pogorszenia czynności życiowych kobiety.

Dodatkowo wystąpić mogą powikłania jak po każdej interwencji na jamie macicy: jej przebicie czy zapalenie endometrium.