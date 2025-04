Powszechne błędy w udzielaniu pierwszej pomocy (galeria)

Niegdyś uczono Cię, że należy odchylić głowę do tyłu, gdy z nosa leci krew? To błąd, gdyż spływająca po tylnej ścianie gardła krew przedostaje się do żołądka, co najprawdopodobniej spowoduje krwiste wymioty. co więc należy zrobić? Uciśnij skrzydełka nosa, pochyl się do przodu, zastosuj zimny okład i poczekaj na ustanie krwawienia/fot. Fotolia

