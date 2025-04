Diagnostyka zatruć jest znaczącą częścią pracy lekarzy na izbach przyjęć. Nie chodzi tutaj tylko o osoby, które z premedytacją przedawkowały leki w celach samobójczych, ale także o zwykłe pomyłki w dawkowaniu (przecież im człowiek starszy, tym percepcja gorsza, a tabletek coraz więcej), chęć osiągnięcia lepszego efektu przy niezadawalających wynikach bez konsultacji lekarskiej lub połknięcie przez dziecko pozostawionych w dostępnym miejscu leków.

Zobacz też: Jak rozpoznać zatrucie środkami psychoaktywnymi?

Zaburzenia psychiczne u podłoża przedawkowania

W przypadku dorosłych, do najczęstszych zatruć należą powodowane lekami uspokajająco-nasennymi, neuroleptycznymi, przeciwdepresyjnymi oraz przeciwpadaczkowymi. Dlatego tez pacjenci leczeni psychiatrycznie i neurologicznie oraz ze wszelkimi zaburzeniami nastroju powinni mieć zapewnioną szczególną opiekę ze strony bliskich, która będzie oparta również na kontroli przyjmowanych leków.

Osoba nad którą sprawujesz opiekę ma zaburzenia psychiczne? Lepiej jeśli ma wydzielone codziennie leki i nie musi ich sama dawkować. Do objawów przedawkowania należą senność, zaburzenia widzenia, mowy, pamięci i czucia, drżenia. Im bardziej nasilone objawy, tym większa możliwość, że przyjęta dawka była zbyt duża.

Czy leki na serce podane w dużych ilościach mogą je uszkodzić?

Jak najbardziej, bowiem kolejną grupą, która ulega często przedawkowaniu, są leki kardiologiczne. Stosowane najczęściej przez pacjentów w starszym wieku, mogą stać się źródłem pomyłek i w konsekwencji prowadzić do poważnych zaburzeń w pracy serca i całego organizmu. Starszym osobom należy wydzielać leki, najlepiej wsypując je do odpowiednich pudełeczek, oznaczonych napisami „rano”, „wieczór” lub wydawanymi na bieżąco.

Zobacz też: Pijany lub chory, czyli zatrucia alkoholowe

Niebezpieczny, lecz dostępny

Ostatnio coraz częściej spotyka się zatrucia paracetamolem. Ten dostępny bez recepty lek już w niewielkich ilościach może prowadzić do ciężkich zaburzeń w pracy wątroby oraz w konsekwencji do śmierci. Pamiętaj, by stosować go jedynie w dawkach zalecanych na opakowaniu lub przez lekarza.

Chrońmy dzieci przed lekami!

Ciekawe świata dzieci często sięgają po pozostawione bez opieki leki, co może być dla nich bardzo groźne. Gdy dziecko jest chore, nie zachęcaj go do przyjmowania leków nazywając je cukierkami. To pozytywne zabarwienie może sprawić, że widząc je kolejny raz złapie całą garść nawet, jeśli to leki babci. Nie stosuj leków kolorowych, które również dzieciom się kojarzą z pysznym smakiem i nagrodą.

W przypadku podejrzenia przedawkowania leku, należy zgłosić się z pacjentem na ostry dyżur szpitala z danymi na temat leków, które pacjent przyjmuje na stałe i ich dawkowania. Ułatwi to lekarzom sprawną diagnostykę i leczenie.

Reklama