Kofeina jest alkaloidem o działaniu psychostymulującym pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy. Z punktu widzenia biochemii głównym jej mechanizmem działania jest antagonizm receptorów adenozyny.

Kofeina występuje naturalnie w kawie, herbacie, ziarnach kakaowca (kakao, czekolada), yerba mate, guaranie, orzechach kola i wielu innych roślinach. Większość osób spożywa ją z kawą lub herbatą. Inne źródła to napoje energetyczne, niektóre napoje bezalkoholowe i alkoholowe, suplementy diety i leki. Jest to związek ilościach jest silnie toksyczny i zagrażający życiu.

Kofeina osiąga maksymalne stężenie we krwi w ciągu 20-40 minut od spożycia. Jest szybko i niemal w całości wchłaniana w żołądku. Okres półtrwania (czyli czas, w którym połowa substancji w organizmie ulegnie eliminacji) wynosi od 3 do nawet 10 godzin. Dlatego przy dużym spożyciu kofeiny może szybko dojść do działania toksycznego. Co więcej, niektóre leki, a także alkohol mogą wydłużyć obecność kofeiny w organizmie.

Według Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) bezpieczna dawka kofeiny dla osoby dorosłej wynosi 400 mg dziennie. To około 4-5 filiżanek kawy (średnia filiżanka kawy zawiera od 40 do 150 mg kofeiny). Jednak trzeba podkreślić, że ludzie różnią się pod względem szybkości metabolizowania kofeiny oraz wrażliwości na nią, dlatego niektórzy mogą czuć się gorzej po mniejszych ilościach kawy niż inni. Śmiertelne dawki opisywane w badaniach wynosiły na ogół kilka gramów spożytej kofeiny.

Łagodne objawy przedawkowania kofeiny to niepokój, pobudzenie, bezsenność, biegunka lub nudności i drażliwość. Po przyjęciu zbyt dużej ilość kawy lub innych źródeł kofeiny pojawiają się również:

Ból w klatce piersiowej po kawie może być spowodowany nie tyle jej przedawkowaniem, ile niestrawnością i zgagą. Kofeina rozluźnia dolny zwieracz przełyku, co sprzyja chorobie refluksowej oraz nadmiernemu wydzielaniu soku żołądkowego. Szczególnie nieprzyjemne dolegliwości mogą wystąpić, jeśli pijemy kawę z mlekiem.

Zbyt duża ilość kofeiny może też przyspieszać tętno i wywoływać uczucie kłucia w klatce piersiowej. Może też powodować groźne skutki zdrowotne, których objawem jest ból w klatce piersiowej, np. zawał serca. Dawka musiałaby być jednak bardzo wysoka i na ogół występują też inne alarmowe objawy, np. duszność, osłabienie, zawroty głowy.

Kofeina działa na układ nerwowy, m.in. na poziom różnych neuroprzekaźników, w tym GABA, co może powodować uczucie niepokoju, lęku i pobudzenie. Niewielkie ilości kofeiny zwiększają czujność i zmniejszają zmęczenie, co jest pożądanym efektem jej spożycia. Jednak gdy dostarczymy jej organizmowi za dużo, pojawią się nieprzyjemne objawy, właśnie takie jak nadmierne pobudzenie i niepokój.

Do przedawkowania dochodzi najczęściej wskutek spożycia różnych substancji zawierających kofeinę, np. po połączeniu suplementów z kawą lub napojami energetycznymi. Kofeina jest powszechnie stosowana w środkach mających wspomagać efekty treningów. Można ją znaleźć w wielu preparatach dostępnych bez recepty (leki zmniejszające apetyt, leki na przeziębienie i grypę), co zwiększa ryzyko toksyczności w przypadku niezamierzonego nadużywania lub ciężkiej toksyczności w przypadku celowego przedawkowania. Trzeba też pamiętać, że niektóre osoby są bardziej podatne na przedawkowanie kofeiny.

Śmiertelne przedawkowanie kofeiny u dorosłych zdarza się rzadko. Często jest wywołane celowo przez przedawkowanie leków. U dzieci do zatruć dochodzi po przypadkowym spożyciu preparatów z kofeiną.

Z łagodnym przedawkowaniem kofeiny można radzić sobie samodzielnie:

Organizm sam wyeliminuje nadmiar kofeiny. Jeśli objawy nie ustępują, skonsultuj się z lekarzem. Na ogół dość szybko udaje się powrócić do stanu sprzed zatrucia. Jeżeli spożycie kofeiny było duże, to konieczna jest pomoc medyczna. Przy ciężkim przedawkowaniu wezwij karetkę pogotowia.

Nie ma jednego uniwersalnego planu leczenia zatrucia kofeiną. Postępowanie w szpitalu zależy od ciężkości i rodzaju objawów. W leczeniu przedawkowania kofeiny może wystarczyć nawodnienie doustne, ale może być też konieczne podanie kroplówek. Poza tym mogą być podane leki na zaburzenia pracę serca, niedociśnienie oraz na objawy neurologiczne i psychiczne. W leczeniu zatrucia kofeiną uzasadnione jest też stosowanie węgla aktywnego, który wiąże toksyny, jednak lek powinien być podany jak najwcześniej.

W dużych dawkach kofeina silnie odwadnia organizm, może uszkadzać wątrobę, nerki i żołądek. W skrajnych przypadkach może wywołać porażenie układu nerwowego oraz śmiertelne zaburzenia rytmu serca.

Szkodliwe skutki zdrowotne zatrucia kofeiną obejmują:

Skutki uboczne przedawkowania kofeiny mogą być bardzo groźne. Jeśli chodzi o układ krążenia, to główną przyczyną śmierci z powodu toksycznego działania kofeiny jest migotanie komór.

Aby zapobiec złemu samopoczuciu po kawie, należy ograniczyć jej spożywanie. Najlepiej stopniowo, aby zapobiec objawom odstawienia, takim jak np. ból głowy czy senność. W innych przypadkach należy dokładnie czytać składy leków i suplementów diety oraz stosować je zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Dzięki temu można ochronić się przed przyjęciem zbyt dużej ilości kofeiny.