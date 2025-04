Jak postępować w przypadku zatrucia środkami narkotycznymi?



Odizolować poszkodowanego od przyjętej substancji. Zabezpieczyć źródło substancji narkotycznej. Zebrać informację o przyczynie zatrucia, przyjętej dawce, drodze wchłonięcia, rodzaju przyjętego narkotyku. Sprawdzić czynności życiowe poszkodowanego: przytomność i oddychanie. Wezwać służby medyczne. Jeśli poszkodowany nie oddycha, rozpocząć sztuczne oddychanie. Rozmawiać z poszkodowanym i zapewnić mu wsparcie psychiczne. Zabezpieczyć wymiociny, opakowanie czy resztki substancji narkotycznej, którą przyjął poszkodowany.

Reklama

Amfetamina



Amfetamina to narkotyk o silnym działaniu pobudzającym ośrodkowy układ nerwowy (OUN). Występuje w postaci białego proszku.

Amfetamina to środek silnie uzależniający – poprawia koncentrację, skupienie, wzmaga pewność siebie, powoduje zadowolenie i błogostan, niweluje poczucie lęku.

Charakterystyczne objawy zażycia amfetaminy to m.in.:

brak łaknienia,

euforia,

podwyższone ciśnienie,

zwiększony metabolizm,

bezsenność,

rozszerzone źrenice.

Przedawkowanie



Niebezpieczne dla zdrowia jest zażycie 1 mg/kg. Osoba uzależniona przyjmuje zwykle od 5 do 15 mg amfetaminy dziennie.

Objawy zatrucia:



suchość w ustach,

nadpobudliwość,

wzmożona potliwość,

nadmierne pobudzenie,

nudności i kurczowy ból brzucha,

biegunka,

zawroty głowy,

sztywność mięśni,

drżenia,

wzrost ciśnienia,

zaburzenie rytmu serca,

dyskinezy, czyli niekontrolowane ruchy kończyn bądź całego ciała.

Przy najcięższych zatruciach pojawiają się: śpiączka, nawracające drgawki, hipotermia, możliwość udaru mózgu czy zawału serca.

Leczenie



Przy zatruciu amfetaminą stosowane jest płukanie żołądka (jeśli nie minęła godzina od spożycia znacznej ilości amfetaminy). Nie stosuje się odtrutki. Poprzez metody szybkiej eliminacji możliwe jest wydalenie amfetaminy wraz z moczem, ale istnieje ryzyko niewydolności nerek.

Stosowane jest również postępowanie objawowe i podtrzymujące czynności podstawowych narządów.

Zobacz też: Leki nie zawsze leczą – które z nich mogą być trujące?

Kokaina



Kokaina to jeden z najbardziej uzależniających środków narkotycznych, bardzo mocno pobudza OUN, często zawiera rozmaite domieszki amfetaminy, strychniny, paracetamolu czy sacharozy. Bardzo szybko się wchłania z błony śluzowej nosa i osiąga szczytowe działanie zaledwie w ciągu 1-2 minut.

Pozornie pozytywne efekty przyjmowania kokainy:

działa kardiodepresyjnie,

pojawia się stan silnej euforii,

powoduje poczucie pewności siebie,

zmniejsza uczucie zmęczenia i niepokoju,

silnie pobudza i zwiększa energię,

powoduje stan podniecenia.

Efekty pozornie pozytywnego działania są względnie krótkotrwałe i prowadzą do uzależnienia.

Przyjmowanie kokainy powoduje:

bezsenność,

załamanie nerwowe,

depresję,

podenerwowanie.

Zatrucie kokainą – objawy



Zażycie 1 g kokainy powoduje objawy ciężkiego zatrucia. Narkomanii przyjmują dawkę nawet do 10 g.

Objawy zatrucia:

nudności i wymioty,

silny ból głowy,

majaczenie i poczucie lęku,

drżenia i drgawki,

tachykardia,

zaburzenie rytmu serca,

zaburzenie świadomości,

ból wieńcowy,

hipertermia,

śpiączka.

Skutki ostrego zatrucia



W przypadku ostrego zatrucia może dojść do:

zawału serca,

krwotoku śródczaszkowego,

ostrej niewydolności nerek,

uszkodzeń wielonarządowych,

zapalenia mięśnia sercowego.

Leczenie



Bezpośrednio po połknięciu kokainy stosowane jest płukanie żołądka. Jeśli płukanie żołądka nie będzie możliwe, stosuje się postępowanie objawowe i podtrzymujące czynności podstawowych narządów.

Zobacz też: Zatrucie lekami nasennymi – pierwsza pomoc

Opioidy czyli morfina i heroina



Opioidy to substancje o silnym działaniu przeciwbólowym, często prowadzą do uzależnienia i przedawkowania. Szczególnie groźnie wpływają na układ oddechowy, powodując zaburzenia oddychania – mogą doprowadzić do bezdechu.

Morfina jest otrzymywana z niedojrzałych nasion maku o silnym działaniu przeciwbólowym i narkotycznym. Toksyczna dawka wynosi około 60 mg, zaś dawka śmiertelna to 120–200 mg. U osób uzależnionych od morfiny tolerancja jest znacznie większa.

Heroina to jeden z głównych środków uzależniających, zawiera morfinę i kodeinę, bardzo szybko przenika do układu nerwowego, powoduje zapadanie żył. Heroina działa niezwykle silnie, powodując poczucie błogości i dobrostanu.

Skutki odstawienia heroiny powodują pojawienie się zespołu abstynencji, m.in. w postaci utraty łaknienia, bólu mięśni i stawów, skurczów brzucha czy wymiotów i nudności.

Przedawkowanie



Przedawkowanie heroiny jest bardzo niebezpieczne, może doprowadzić do śpiączki.

Toksyczna dawka wynosi około 100-200 mg, przy czym tolerancja u narkomanów jest nawet 10-krotnie wyższa i może nie spowodować objawów ostrego zatrucia.

Główne objawy zatrucia heroiną i morfiną:



bladość skóry,

nudności i wymioty,

zawroty głowy,

zaburzenie oddychania,

szpilkowate źrenice,

spadek temperatury ciała,

zatrzymanie moczu,

spadek ciśnienia tętniczego.

Reklama

Zobacz też: Zatrucie środkami przeciwbólowymi – pierwsza pomoc