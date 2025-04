Podczas ataku padaczki trzeba włożyć choremu coś w usta? Mity na temat pierwszej pomocy przy drgawkach

Charakterystycznym objawem padaczki jest atak silnych drgawek z utratą świadomości. Chociaż wiele osób deklaruje, że wie, co robić w sytuacji, gdy osoba w pobliżu dostanie napadu padaczki, to nie brakuje mitów na ten temat. Niektórzy zalecają polanie twarzy poszkodowanego zimną wodą, klepanie po policzkach, wkładanie do ust twardych przedmiotów. Te przekonania mogą szkodzić.