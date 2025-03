Cięcie cesarskie jest najczęściej wykonywaną operacją położniczo-ginekologiczną. Polega na przecięciu skóry i głębszych tkanek poziomo nad wzgórkiem łonowym. Długość nacięcia wynosi 8-15 cm. Rana po cięciu cesarskim wymaga szczególnej opieki i pielęgnacji. Warto wiedzieć, jak wygląda proces gojenia się rany po cesarce oraz co można zrobić, aby to wspierać.

Spis treści:

Rana po cesarce goi się 4-6 tygodni, przy czym całkowita regeneracja tkanek może potrwać nawet kilka miesięcy. Cięcie cesarskie jest poważnym zabiegiem, który wymaga zszycia macicy, powięzi, tkanki podskórnej i skóry. Szwy zewnętrzne to zazwyczaj szwy nierozpuszczalne – są usuwane po około tygodniu od operacji (więcej informacji na ten temat uzyskasz przy wypisie ze szpitala). Natomiast szwy wewnętrzne są to szwy rozpuszczalne, które wchłaniają się nawet dopiero po 6 miesiącach.

Pobyt w szpitalu po cięciu cesarskim trwa podobnie jak po porodzie naturalnym – zazwyczaj 3-5 dni. Warto wspomnieć, ile czasu obkurcza się macica po cesarskim cięciu, ponieważ jest to również ważny element rekonwalescencji. Podobnie jak po porodzie naturalnym macica po cesarce obkurcza się przez około 6 tygodni, czyli przez okres połogu.

Przez pierwsze dni po porodzie rana po cesarce może powodować duży ból i dyskomfort, jednak przykre dolegliwości ustępują w miarę gojenia się rany. Rana jest na początku zasłonięta jałowym opatrunkiem, który powinien pozostać suchy. Po około 3 dniach opatrunek jest zdejmowany po to, aby umożliwić dostęp świeżego powietrza do miejsca nacięcia, co usprawnia proces gojenia. Proces ten przebiega na ogół w sposób przewidywalny i składa się z charakterystycznych etapów.

Można wyróżnić trzy główne etapy gojenia się rany po cesarce to:

Na początkowych etapach gojenia się miejsce po zabiegu jest narażone na urazy. Wytrzymałość rany po cesarce po tygodniu od operacji wynosi 3% wytrzymałości zdrowej skóry. Przez kolejne tygodnie i miesiące wzrasta: po 3 tygodniach wytrzymałość rany stanowi 20%, a po 3 miesiącach już 80% wytrzymałości prawidłowej skóry. Blizna jednak nigdy nie osiąga pełnej wytrzymałości typowej dla skóry wcześniej nieuszkodzonej.

Rana po cesarskim cięciu wymaga szczególnej pielęgnacji, ponieważ operacja ta niejednokrotnie jest wykonywana dość szybko i w niezaplanowanym wcześniej terminie. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zadbać o ranę po cesarce:

Po powrocie do domu ze szpitala kobiety zwykle mogą już normalnie nosić dziecko na rękach, ale przez jakiś czas (około 6 tygodni) powinny zrezygnować z podnoszenia cięższych przedmiotów, wykonywania wysiłku fizycznego oraz uprawiania seksu.

Rana po cesarce z czasem przekształca się w bliznę. Początkowo miejsce po zabiegu jest czerwone, następnie blizna staje się coraz jaśniejsza, aż wreszcie pojawia się niemal niewidoczna jasna kreska w linii bikini. Na to, jak będzie się goić rana po cesarce, częściowo mamy wpływ, ale nie całkowicie. Wiek, typ sylwetki i skłonność do nieestetycznych blizn wpływa na późniejszy wygląd skóry po zabiegu. Oto kilka typowych cech prawidłowo i nieprawidłowo zagojonej blizny:

Aby blizna po cesarce goiła się sprawnie, przestrzegaj kilku ważnych zasad:

W niektórych przypadkach ryzyko nieprawidłowego gojenia się rany po cięciu cesarskim jest większe. Dotyczy to m.in. otyłości, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

Najczęściej występujące powikłania po cesarskim cięciu to zakażenie rany oraz jej rozejście się. Szacuje się, że pomimo stosowania zasad antyseptyki ryzyko infekcji sięga 11%. Główne patogeny przyczyniające się do zakażenia rany po cesarce to gronkowce, Esherichia coli oraz enterokoki. Do czynników ryzyka zakażenia rany po cesarce należą m.in.: otyłość, stosowanie glikokortykosteroidów, wcześniejsze cięcia cesarskie, palenie tytoniu, przedłużony poród. Nadpowięziowe rozejście się rany to problem rozpoznawany u 3,6% kobiet.

Inne możliwe powikłania dotyczące rany po cesarce to: krwiak, martwicze zapalenie powięzi, zapalenie błony śluzowej macicy. Po cięciu cesarskim może pojawić się brak czucia w miejscu rany, mrowienie lub drętwienie, co wynika z uszkodzenia włókien nerwowych. Te objawy są przejściowe i powinny ustąpić maksymalnie po kilku tygodniach.

Gdy rozwijają się powikłania w obrębie rany po cesarce, organizm jasno to sygnalizuje. Do jak najszybszego kontaktu z położną lub lekarzem powinny cię skłonić następujące objawy:

Powyższe objawy mogą świadczyć o zakażeniu rany. Nie lekceważ ich, ponieważ konieczna może być antybiotykoterapia.

Objawy alarmowe wymagające pilnej pomocy medycznej to:

Jeśli nie jesteś pewna, kiedy możesz bezpiecznie wrócić do swoich zajęć, lub gdy cokolwiek cię niepokoi, zwróć się o pomoc do położnej albo lekarza.